MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez nel GP di Thailandia. 2 successi per il Cabroncito, nessuno per Martinator

Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Australia, è tempo di pensare già al prossimo appuntamento, quello del Gran Premio di Thailandia. Sul tracciato di Buriram siamo pronti a vivere il quinto Gran Premio dopo lo sbarco nel calendario della gara del 2018 con Jorge Martin e Marc Marquez che saranno sicuramente grandi protagonisti.

Il Cabroncito ha un ottimo rapporto con la pista thailandese, avendo vinto in 2 occasioni ed avendo ottenuto buoni risultati, mentre il portacolori del team Ducati Pramac non ha mai centrato il gradino più alto del podio nelle tre classi. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti dei due spagnoli nel Gran Premio di Thailandia.

PRECEDENTI DI MARQUEZ E MARTIN NEL GP DI THAILANDIA

2018 – Entra in calendario il Gran Premio di Thailandia, questa volta sul circuito di Buriram e il successo va a Marc Marquez che precede in volata Andrea Dovizioso (115 millesimi) e Maverick Vinales (270). Jorge Martin, invece, chiude al quarto posto nella gara di Moto3 vinta da Fabio Di Giannantonio davanti a Lorenzo Dalla Porta e Dennis Foggia.

2019 – Ancora un successo per Marc Marquez, dopo uno splendido duello con Fabio Quartararo che chiude a soli 171 millesimi, terzo posto ancora una volta per Maverick Vinales a 1.380. Jorge Martin sale in Moto2 e centra il sesto posto a 6.839 da Luca Marini che vince davanti a Brad Binder e Iker Lecuona.

2020 – Non disputato.

2021 – Non disputato.

2022 – Marc Marquez non va oltre la quinta posizione a 2.958 da Miguel Oliveira che vince davanti a Jack Miller e Francesco Bagnaia in una gara condizionata dalla pioggia. Jorge Martin, ormai giunto in MotoGP, chiude in nona posizione a 15.365.

2023 – La prima Sprint Race della storia del GP di Thailandia va a Jorge Martin che precede Brad Binder per 933 millesimi e Luca Marini per 1.841 mentre Marc Marquez è quarto a 3.503. La gara lunga, invece, vede di nuovo il successo di Jorge Martin che precede Pecco Bagnaia per 253 millesimi dopo la penalizzazione di Brad Binder che, in teoria, aveva chiuso a 114. Marc Marquez si ferma in sesta posizione a 5.362.