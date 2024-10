MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez nel GP di Malesia. Quante cadute per i due spagnoli!

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Sepang saranno in palio 37 punti di capitale importanza per la corsa al titolo. Jorge Martin arriva con 17 punti di margine su Pecco Bagnaia e sarà grande protagonista dell’evento. Lo spagnolo e il suo connazionale Marc Marquez, per essere più precisi. Andiamo a ripercorrere con la memoria i loro precedenti nel Gran Premio della Malesia.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ E JORGE MARTIN NEL GP DI MALESIA

2008 – L’esordio di Marc Marquez in Malesia con la 125 è un non-inizio dato che in sella alla sua Repsol KTM non si qualifica per la gara, vinta poi da Gabor Talmacsi davanti a Bradley Smith e Simone Corsi.

2009 – Secondo anno per il nativo di Cervera in 125, ma a Sepang arriva ancora una delusione con una caduta nel corso del 12° giro che lo estromette dalla gara vinta da Julian Simon davanti a Bradley Smith e Pol Espargarò.

2010 – Dopo due anni complicati, Marc Marquez centra il successo sulla pista malese lasciando Pol Espargarò a 2.3 secondi e Nico Terol a 3.6.

2011 – Marc Marquez sale di categoria e sbarca in Moto2 ma non prende parte al Gran Premio della Malesia per infortunio. Il successo va a Thomas Luthi davanti a Stefan Bradl e Pol Espargarò.

2012 – Secondo anno nella classe mediana ma arriva un altro brutto risultato a Sepang con una caduta nel corso del 12° giro (come nel 2009) nella corsa vinta da Alex De Angelis davanti a Gino Rea e Hafizh Syahrin.

2013 – Il numero 93 più famoso del mondo approva in MotoGP ed è subito sul podio in Malesia con il secondo posto a 2.7 da Dani Pedrosa, mentre al terzo posto conclude Jorge Lorenzo a 6.6.

2014 – Secondo anno nella classe regina ed arriva la prima vittoria a Sepang per Marc Marquez che domina con 2.4 su Valentino Rossi e 3.5 su Jorge Lorenzo.

2015 – L’anno del grande scandalo. Il famoso duello rovente tra Marc Marquez (poi caduto) e Valentino Rossi (poi terzo). La vittoria va a Dani Pedrosa che precede Jorge Lorenzo per 3.6 secondi con il “Dottore” terzo 13.7. Passando in Moto3, invece, l’esordio malese di Jorge Martin lo vede 12°a 18.9 secondi da Miguel Oliveira che vince la gara davanti a Brad Binder e Jorge Navarro.

2016 – Marc Marquez non va oltre l’11a posizione a 36.4 secondi da Andrea Dovizioso che vince la gara con 3.1 su Valentino Rossi e 11.9 su Jorge Lorenzo. Per Jorge Martin, invece, gara chiusa in anticipo per una caduta in partenza. Successo per Francesco Bagnaia davanti a Jakub Kornfeil e Bo Bendsneyder.

2017 – Non va oltre il quarto posto Marc Marquez nella gara vinta da Andrea Dovizioso che chiude con 743 millesimi su Jorge Lorenzo e 9.7 su Johann Zarco, mentre il Cabroncito taglia il traguardo a 17.7. Nella Moto3, invece, Jorge Martin si piazza al secondo posto a 724 millesimi da Joan Mir, mentre è terzo Enea Bastianini a 7630

2018 – Torna al successo a Sepang Marc Marquez con 1.8 secondi su Alex Rins e 2.4 su Johann Zarco. Nel suo ultimo anno in Moto3, invece, Jorge Martin domina la gara con 3.5 su Lorenzo Dalla Porta e 3.7 su Enea Bastianini.

2019 – Di nuovo un podio per Marc Marquez che centra il secondo posto alle spalle di Maverick Vinales (+3.059) mentre al terzo posto si classifica Andrea Dovizioso a 5.6. Jorge Martin, invece, sale in Moto2 ma non chiude la gara, cadendo nel corso del secondo giro. Vince Brad Binder davanti ad Alex Marquez e Thomas Luthi.

2020 – Non disputata

2021 – Non disputata

2022 – Non va oltre il settimo posto Marc Marquez nella gara vinta da Pecco Bagnaia con 270 millesimi su Enea Bastianini e 2.7 su Fabio Quartararo. Jorge Martin, invece, cade di nuovo, questa volta al sesto giro.

2023 – La Sprint Race di un anno fa vede il successo di Alex Marquez davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez non va oltre la 21a posizione a 24.9. La gara lunga, invece, vede il successo di Enea Bastianini davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Quarta posizione per Jorge Martin, mentre Marc Marquez è 13° a 27.0.