Quando e dove la prossima gara di MotoGP? Programma GP Malesia 2024, orari, tv, streaming

La prossima gara del Motomondiale sarà il Gran Premio di Malesia, programmato nel weekend del 1-3 novembre. Dunque, nessuna pausa dopo il GP di Thailandia. La razionalizzazione degli spostamenti (e l’inverno europeo) incombono, pertanto bisogna effettuare il consueto “tour de force estremorientale”.

Si correrà come d’abitudine a Sepang, tracciato che ormai non ha più segreti. L’imponente autodromo, costruito a fine anni ’90 in prossimità della capitale Kuala Lumpur, è difatti sfruttato intensamente dalla MotoGP per i test pre-stagionali. La consuetudine è, quindi, quella di farvi tappa più volte nell’arco dello stesso anno solare.

Peraltro, parliamo di una struttura dotata di strutture di supporto d’eccellenza assoluta. Nonostante abbia ormai raggiunto il quarto di secolo di vita, regge ancora il confronto con tanti altri impianti sparsi in giro per il mondo. Anzi, quello malese è un autodromo ancora oggi invidiato e invidiabile per la sua efficienza. Però, allo spettatore interessa soprattutto come seguire il GP di Malesia in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP MALESIA 2024

VENERDÌ 1 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere

Ore 3.50-3.30, Moto2, Prove libere

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6.15-6.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 7.05-7.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 2 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 2.25-2.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 3 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 6.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 8.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP MALESIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Malesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento malese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.