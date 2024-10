MotoGP, GP Australia 2024: orari warm-up e gara 20 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Domani, domenica 20 ottobre, assisteremo al diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2024. Sul circuito di Phillip Island lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico e con l’incertezza dettata dal meteo. Servirà grande capacità di adattamento.

Nel day-2 del fine-settimana lo spagnolo Jorge Martin ha fatto vedere il suo grande feeling con il tracciato oceanico. Il leader della classifica mondiale è andato a prendersi la pole-position e ha trionfato nella Sprint Race, davanti al connazionale Marc Marquez e a Enea Bastianini. In quarta posizione ha concluso Francesco Bagnaia. Il duello iridato tra Pecco e Jorge, dunque, ha visto quest’ultimo guadagnare punti in classifica, con il distacco del piemontese salito a 16 lunghezze. Tuttavia il GP metterà in palio il punteggio completo e vedremo cosa accadrà.

Il GP d’Australia, 17° round di Moto3, Moto2 e di MotoGP, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le differite delle corse domenicali delle tre classi. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

GP AUSTRALIA 2024 MOTOGP

Domenica 20 ottobre (orari italiani)

Ore 00.40-00.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.00 MotoGP, Gara (27 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno la diretta tv delle gare di Phillip Island e del warm-up di MotoGP. TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le differite delle corse domenicali delle tre classi. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Domenica 20 ottobre

Ore 08.55 Moto3, Gara – Differita in chiaro

Ore 10.10 Moto2, Gara – Differita in chiaro

Ore 11.55 MotoGP, Gara – Differita in chiaro