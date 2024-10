MotoGP, GP Australia 2024: orari prove libere 18 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Tra oggi (giovedì 17 ottobre) e domani (venerdì 18 ottobre), la prima giornata del week end di Phillip Island (Australia), sede del quartultimo appuntamento del Motomondiale 2024 terrà banco. Le tre classi saranno impegnate sullo spettacolare tracciato oceanico, dove servirà tanto pelo sullo stomaco per affrontare curvoni veloci e pieghe rese assai insidiose per il vento spesso presente in questa tappa per la vicinanza dell’oceano.

In MotoGP la situazione è decisamente interessante. Lo spagnolo Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono separati da 10 punti. Pecco è reduce dal brillante round in Giappone, dove è stato in grado di vincere la Sprint Race e il GP, totalizzando il massimo possibile (37 punti). In questo fine-settimana però ci si aspetta un Martin molto forte, in grado con il suo stile di guida di adattarsi meglio al layout australiano.

Vedremo se e come Bagnaia saprà farsi trovare pronto anche in considerazione di altri piloti che potrebbero inserirsi. Il primo che viene in mente è Marc Marquez, sempre grande interprete del tracciato nella terra dei canguri e potenzialmente in grado di fare la differenza sui saliscendi di Phillip Island, in particolar modo se le condizioni meteorologiche dovessero essere variabili.

La prima giornata del GP d’Australia sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

GP AUSTRALIA MOTOGP 2024

Giovedì 17 ottobre (orari italiani)

Ore 23.45-00.20 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Venerdì 18 ottobre (orari italiani)

Ore 00.35-01.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.45-2.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.15-04.50 Moto3, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.05-05.45 Moto2, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.00-07.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40-00.10 Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

