MotoGP, Franco Morbidelli: “Sprint piena di bagarre, sorpassi ed eventi al limite. Feeling non ottimale”

Franco Morbidelli si è reso protagonista di un sabato senza infamia e senza lode a Phillip Island, firmando il settimo tempo in qualifica e terminando in sesta posizione la Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, valevole come quartultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team Pramac ha approfittato anche delle tante cadute altrui per migliorare il suo risultato finale nella gara breve.

“È stata la solita Sprint piena di bagarre, sorpassi ed eventi al limite. Per quanto mi riguarda sono abbastanza soddisfatto della sesta posizione, ma il feeling non era come ce lo aspettavamo. Ho fatto un po’ di fatica con il grip al posteriore, cercheremo di migliorare per domani“, dichiara l’italo-brasiliano ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint.

Sulla sua rimonta dopo essersi sbarazzato della KTM di Binder a inizio gara: “Sono tornato su, ho fatto qualche 1:28.4/1:28.5 ma poi c’è stato l’incidente tra Bezzecchi e Viñales, in cui ho perso del tempo e Binder mi ha sorpassato, quindi non ho completato il recupero che credevo di fare. Quando avevo superato Binder, stavo cominciando a fare dei tempi interessanti, ma sarei dovuto già essere lì invece di arrivarci in rimonta. Purtroppo però ad inizio gara ho faticato ad avere il grip giusto e ho perso tempo lottando con le KTM, che è molto difficile“.

Morbidelli non è soddisfatto del set-up della sua Ducati GP24 ma sembra avere le idee chiare in vista della gara lunga: “Abbiamo cambiato qualcosa per la Sprint. Non abbiamo fatto tanti giri e non ho il solito feeling con la moto. Ero ancora in difficoltà, continuiamo a lavorare. Le cose comunque sono abbastanza chiare, quindi sono fiducioso per domani“.