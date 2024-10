MotoGP, Fermin Aldeguer si fa male alla mano sinistra e finisce sotto i ferri: a rischio i test di Valencia

Fermin Aldeguer rischia di aver concluso in anticipo il suo 2024, a causa di un infortunio alla mano sinistra rimediato ieri cadendo nelle battute iniziali del Gran Premio di Thailandia, terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il giovane talento del team SpeedUp è già tornato in Spagna per sottoporsi ad un intervento chirurgico, quindi salterà sicuramente il prossimo GP in Malesia.

“Fermin ha subito un infortunio alla mano sinistra nella caduta in gara in Thailandia. Tornerà in Spagna per operarsi nei prossimi giorni. Sfortunatamente non potrà partecipare al Gran Premio della Malesia. Tutto il team augura ad Aldeguer una pronta guarigione“, il comunicato della squadra.

Il dottor Angel Charte ha fornito qualche dettaglio in più sull’operazione e sui possibili tempi di recupero del pilota iberico: “Il dottor Xavier Mir lo opererà domani, martedì 29 ottobre, a Barcellona. Gli applicherà un chiodo endomidollare e crediamo che possa essere pronto per i test di Valencia“.

L’obiettivo di Aldeguer è proprio quello di tornare in moto al circuito Ricardo Tormo di Valencia, che ospiterà a metà novembre l’ultimo Gran Premio dell’anno ed i primi test invernali di preparazione in vista della prossima stagione di MotoGP. Fermin, impegnato nel suo ultimo campionato di Moto2 (è 4° nella generale con all’attivo tre vittorie di tappa), ha firmato con Ducati e si appresta a correre nel 2025 in top class con il team Gresini al posto di Marc Marquez.