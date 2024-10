MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Chiudo la stagione con una grande gara! Ci rivediamo nel 2025”

Chiude in bellezza Fabio Di Giannantonio. Il portacolori del team Ducati Pertamina VR46, infatti, ha centrato un brillante quarto posto in rimonta al termine del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram la pioggia ha scombussolato tutti i piani, regalandoci una gara fuori dagli schemi. Tra i grandi protagonisti proprio “Diggia” che ha saputo risalire con un finale di gara eccellente, sfiorando addirittura il podio.

Francesco Bagnaia ha centrato il successo davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Quarta posizione proprio per Fabio Di Giannantonio a 4.6 dalla vetta, davanti al duo della KTM composto da Jack Miller a 5.5 e Brad Binder sesto a 5.8. Settima posizione per Maverick Vinales, ottava per Johann Zarco, nona per Aleix Espargarò. mentre è Alex Marquez a completare la top10.

Fabio Di Giannantonio, a questo punto, chiude la sua stagione. Nei prossimi giorni si opererà alla spalla infortunata e lo rivedremo solamente nel 2025. Chiudere così l’annata regala notevoli sorrisi al pilota romano: “Che gara! Sono veramente contentissimo! Ho anche centrato il giro più veloce, davvero tutto perfetto. Chiuso il mio anno alla grande, sono andato forte e ho dimostrato lungo tutto il corso dell’anno che sto crescendo”.

Fabio Di Giannantonio prosegue nel suo racconto: “Sono contento, lo ripeto. Chiudo con il sorriso sulle labbra nonostante ora mi debba fermare. Ma, oggettivamente, operarmi è la scelta giusta per il mio futuro. Saluto la stagione con una grande prova anche sul bagnato, ulteriore conferma che fossi in forma con la mia moto”.