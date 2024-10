MotoGP, Andrea Iannone ritorna a Sepang: “Una sfida folle e complessa, onorato dell’opportunità”

Non trattiene l’emozione Andrea Iannone poche ore prima del suo ritorno in MotoGP. Il pilota sarà della partita infatti questo weekend al GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale 2024, per salire in sella alla Pertamina Enduro VR46 in sostituzione di Fabio Di Giannantonio, out per l’intervento alla spalla.

Un cameback di un certo rilievo per il centauro, di nuovo nella classe Regina dopo la squalifica di quattro anni dovuta al test positivo ad uno steroide anabolizzante rilevato alla fine dell’annata sportiva del 2019 proprio sul circuito di Sepang.

“Sono onorato che abbiano pensato a me e non potevo non dire sì a questa opportunità che mi è stata offerta – ha detto Iannone nelle parole raccolte dall’Agenzia di stampa ANSA – La sfida è sicuramente folle, complessa, impegnativa, visto che non guido una moto in questa categoria da anni e senza aver fatto test o cose simili”.

Iannone, ammesso di nuovo alle corse da quest’anno, è arrivato settimo nel Campionato Superbike raccogliendo 231 punti complessivi. In MotoGP vanta undici podi e una vittoria, arrivata nel 2016 in Austria.