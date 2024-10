Motocross delle Nazioni, Tim Gajser trionfa in Gara-1 a Matterley Basin. Olanda in testa, Italia settima

Va ufficialmente in archivio Gara-1 del Motocross delle Nazioni 2024 e, come al solito, le emozioni non sono certo mancate. Sullo splendido tracciato inglese di Matterley Basin abbiamo assistito alla prima manche che prevedeva in scena le categorie MXGP e MX2 e il successo è andato allo sloveno Tim Gajser. Il centauro, in sella alla Honda, ha preceduto di 6.810 lo statunitense Eli Tomac (Yamaha) e di 8.978 il francese Romain Febvre (Kawasaki).

Una Gara-1 palpitante nella quale Gajser ha saputo minimizzare gli errori e fare la differenza nel momento in cui serviva maggiormente. Solo quarto il campione del mondo in carica della MXGP, Jorge Prado. Lo spagnolo, sulla GasGas, ha concluso a 18.038 dalla vetta non riuscendo a tenere il passo di Gajser e non portando quel contributo che la Spagna si sarebbe augurata.

A completare la top-10 sono gli olandesi Jeffrey Herlings (KTM) a 28.371 e Kay de Wolf (Husqvarna) a 30.159, lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 31.445, l’australiano Hunter Lawrence (Honda) a 42.032, Alberto Forato (Honda) a 51.153 e il tedeco Ken Roczen (Suzuki) a 58.580. Si è classificato in 21ª posizione l’altro italiano Andrea Adamo (KTM), a 1:29.047 dal vertice.

Sulla base dei piazzamenti e del combinato tra MXGP e MX2, i Paesi Bassi guidano la classifica per nazioni in maniera provvisoria, soprattutto grazie al grande contributo di de Wolf (campione del mondo di MX2). Alle loro spalle ci sono gli USA e l’Australia. Settima posizione per l’Italia. A questo punto il programma del Motocross delle Nazioni 2024 proseguirà con le due prossime e decisive manche. Alle ore 15:40, infatti, si tornerà in scena con Gara-2 (che vedrà al via MX2 e Open), mentre alle ore 17:05 si chiuderà con l’attesissima Gara-3 (MXGP e Open) che assegnerà il successo finale.