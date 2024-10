Moto3: ora David Alonso può andare a caccia del record. A Phillip Island si può scrivere la storia

Una volta conquistato aritmeticamente il titolo, adesso David Alonso andrà a caccia del record. Proprio così. Il colombiano si candida ad essere protagonista anche in quel di Phillip Island, location che ospiterà questo weekend il GP d’Australia, appuntamento numero diciassette del Motomondiale 2024 di Moto3.

Sul tracciato oceanico il pilota in forza all’Aspar Team cercherà infatti di superare il record di vittorie in assoluto nella classe più leggera. Al momento il conto dei trionfi è a quota dieci, stesso numero raggiunto in passato da Joan Mir nel 2017, da Marc Marquez nel 2010 e da Fausto Gresini nel 1987. Ma con ancora quattro gare ancora da correre è lecito che il centauro riscriva totalmente la storia della specialità, lanciando un guanto di sfida ai suoi successori.

Ricordiamo che, al momento, Alonso vanta 321 punti, 109 in più di Daniel Holgado, secondo con 212 davanti a Collin Veijer, terzo a 209. Più staccato invece Ivan Ortolà, in quarta posizione a 191. Chissà se proprio il recente trionfo del sudamericano consentirà agli altri protagonisti di guidare con più leggerezza e senza più quel “pallino” di andare a rincorrere una testa della classifica quest’anno davvero difficilissima da afferrare.

L’auspicio è inoltre che il circuito australiano possa dare delle soddisfazioni anche ai piloti italiani. L’ultima gioia in tal senso risale al 2019, anno della vittoria di Lorenzo Dalla Porta. Pensare al gradino più alto del podio potrebbe essere un sogno proibitivo. Ma le possibilità di una top 3, in una classe imprevedibile come la Moto3, sono sempre dietro l’angolo.