Moto3: Luca Lunetta da sogno! Secondo posto al GP di Thailandia alle spalle del solito Alonso

Estasi di gioia al circuito di Buriram. Dopo una rimonta pazzesca Luca Lunetta ha conquistato la seconda posizione in occasione del GP di Thailandia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2024 di Moto3. Prestazione eccezionale per il pilota italiano che, all’ultima curva, è riuscito a beffare la concorrenza accomodandosi alle spalle del solito David Alonso (CF Moto Aspar Team), il quale ha appena ottenuto la dodicesima vittoria stagionale scrivendo l’ennesima pagina di storia della classe più leggera.

Un’impresa che era nell’aria per il centauro del Team SIC58 Squadra Corse il quale, partendo dalla quarta fila (decima posizione), si è reso artefice di una prova d’altissimo profilo, in cui ha dimostrato fin da subito di potersi avvicinare al gruppo di testa. Sfruttando i pochi giri a disposizione (solo dodici a causa della dichiarazione di gara bagnata da parte dei commissari che ha slittato di cinque minuti la partenza riducendo così la durata totale della corsa) Luca ha sfoderato un ritmo forsennato, gettando le basi per vivere un 2025 da protagonista.

L’avvisaglia più palese è arrivata all’ottavo giro, quando Lunetta ha cominciato a spingere esattamente con lo stesso timing di Alonso, agganciando poco dopo gli avversari di vertice, mettendosi così al ridosso della top 3 e attendendo il momento più propizio per attaccare. Un momento arrivato proprio all’ultima curva quando, a causa di un errore di Ortolà (MT Helmets-MSI), il nativo di Roma è andato all-in in staccata, superando in volata Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna), poi piazzatosi sul gradino più basso del podio davanti proprio ad Ivan Ortolà e Taiyo Furusato (Honda Team Asia).

Più lontani gli altri italiani: Stefano Nepa (MTA Team) si è accontentato infatti della nona piazza, mentre Riccardo Rossi (CIP Green Power) della tredicesima e Filippo Farioli (SIC 58 Squadra Corse) della quattordicesima. Attardati Carraro (MTA Team) e Bertelle (Snipers Team), rispettivamente diciannovesimo e ventunesimo.

David Alonso ha così superato il record di vittorie di Valentino Rossi portando a 371 i punti nella classifica generale. Secondo posto per Daniel Holgado con 236, terzo Collin Veijer con 225. Lunetta è dodicesimo con 106