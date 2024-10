Moto3, Joel Kelso centra la pole a Buriram davanti a Veijer e Piqueras, Carraro chiude la top10

Joel Kelso ha centrato la pole position del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una sessione di qualifiche davvero intensa. Le condizioni erano impeccabili con sole pieno, 29° per quanto riguarda l’atmosfera e 42° sull’asfalto, con i protagonisti della classe più leggera cha hanno battagliato sul filo dei millesimi e, come sempre, non sono mancate le strategie, sin dalla corsia dei box.

Da questo scenario così “caldo” è emerso l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) con il tempo di 1:40.603 ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, con appena 73 millesimi di vantaggio sull’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly), quindi completa la prima fila lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 124 millesimi, dopo aver comandato la Q2 sin dall’inizio, venendo beffato proprio in extremis.

Quarta posizione per il giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) che, dopo aver firmato il miglior tempo nelle prove della mattina, si ferma a 262 millesimi dalla vetta. Quinta posizione per il campione del mondo, il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar), a 356. Sesto tempo per il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 416 millesimi, settimo per lo spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 514 davanti al connazionale David Almansa (Honda Snipers) a 571.

Nono tempo per l’ennesimo spagnolo, Ivan Ortolà (KTM MT), a 583 millesimi da Kelso, quindi completa la top10 il nostro Luca Lunetta (Honda SIC58) a 620. Si ferma in 13a posizione Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 812 millesimi, davanti a Stefano Nepa (KTM LevelUp) 14° a 975 e Filippo Farioli (Honda SIC58) 15° a 1.093. Infine, Nicola Carraro (KTM LevelUp) scatterà dalla 23a casella della griglia, davanti a Riccardo Rossi (KTM CIP).

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista della gara di domani che prenderà il via alle ore 06.00 italiane, le ore 11.00 locali, con David Alonso che proverà ad andare a ritoccare il suo record di 11 vittorie stagionali che condivide a braccetto con Valentino Rossi edizione 1997.