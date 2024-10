Moto3, Ivan Ortolà pole e record a Motegi davanti a Veijer e Alonso, lontani gli italiani

Uno scatenato Ivan Ortolà ha centrato la pole position del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Motegi la pioggia, seppur lieve, è tornata a essere protagonista proprio in occasione del via della Q2, andando a rendere ancor più imprevedibile la situazione dato che era presente solo in alcuni punti della pista ed i protagonisti della classe più leggera hanno comunque spinto al massimo, tanto da ritoccare il record del tracciato.

A partire davanti a tutti domani in gara (il via è fissato per le ore 04.00 italiane, le ore 11.00 locali) lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) capace di abbattere addirittura il muro dell’1:55, fissando un sensazionale crono di 1:54.761 proprio sotto la bandiera a scacchi. Secondo posto per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 356 millesimi, dopo aver condotto la Q2 sin dal primo minuto, mentre completa la prima fila il leader della classifica generale, il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) a 409 millesimi.

Quarta posizione per lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 724 millesimi, quinta per il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 733, mentre è sesto l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 918. Dalla settima alla decima posizione, quindi, un festival spagnolo. Lo apre Adrian Fernandez (Honda Leopard) settimo a 1.167 dalla vetta, quindi ottavo David Munoz (KTM BOE) a 1.170, nono Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 1.404, mentre completa la top10 David Almansa (Honda Snipers) a 1.473.

E gli italiani…? Per trovare il primo nostro rappresentate bisogna scendere fino all’11a posizione di Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 1.570 da Ortolà, quindi 12° Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.599. Si ferma in 15a posizione Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1.657, davanti a Riccardo Rossi (KTM CIP) 16° a 2.023, mentre è 18° Filippo Farioli (Honda SIC58) a 2.459. Scatterà dalla 23a casella dello schieramento, infine, Nicola Carraro (KTM LevelUp) che non è stato in grado di passare la Q1.