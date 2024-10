Moto3, Ivan Ortolà centra la pole a Phillip Island, Nepa 6°, Alonso chiude la top10

Ivan Ortolà ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto un turno finalmente lineare con l’asfalto asciutto (temperatura di 14° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° in risalita sull’asfalto) ed i piloti che, di conseguenza, hanno potuto spingere al massimo senza problemi regalando emozioni fino alla conclusione.

La migliore prestazione, come detto, porta la firma dello spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) con il tempo di 1:35.872, un crono ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, con un margine di vantaggio di appena 124 millesimi sull’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) mentre completa la prima fila lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 151.

Quarta posizione per il suo connazionale David Munoz (KTM BOE) a 329 millesimi dalla vetta, quinta per il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 403, mentre è sesto il primo degli italiani, Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 488 millesimi di distacco, dopo essere stato a lungo in pole position provvisoria.

Chiude al settimo posto l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 494 millesimi da Ortolà, quindi ottavo lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 551 millesimi, davanti al giapponese Taljo Furusato (Honda Asia) nono a 615 con il neo-campione del mondo David Alonso (CF Moto Aspar) che completa la top10 a 730.

Gli italiani rimanenti sono tutti fuori dalla top10 (sono ormai 2 anni che uno dei nostri portacolori non parte davanti a tutti in Moto3). Si ferma in 12a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a quasi un secondo dalla vetta (0.959 millesimi) e caduto rovinosamente in curva 6 nelle battute conclusive, quindi 16° Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.454, con Matteo Bertelle (Honda Snipers) 18° a 2.331, caduto in curva 1 proprio in occasione dell’ultimo tentativo. Non va oltre la 19a posizione, poi, Nicola Carraro (KTM LevelUp), mentre dalla 23a vedremo in azione Riccardo Rossi (KTM CIP)

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si rimbocca le maniche in vista della gara di domani che, anche se non avrà più particolari significati a livello di classifica dopo l’ufficialità del trionfo di David Alonso, scatterà alle ore 02.00 italiane (le ore 11.00 locali) per il consueto spettacolo della Moto3.