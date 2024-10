Moto3, David Alonso vince anche in Giappone e si laurea Campione del Mondo con 4 gare di anticipo

David Alonso sfrutta il primo match point dell’anno, vincendo il Gran Premio del Giappone 2024 e garantendosi la certezza aritmetica di laurearsi Campione del Mondo Moto3 con ben quattro gare d’anticipo. Una giornata da sogno a Motegi per il portacolori del team Aspar, che ha conquistato il terzo successo consecutivo raggiungendo quota 10 vittorie in stagione (su 16 GP disputati).

Il giovane fenomeno classe 2006 diventa così il primo pilota colombiano ad aggiudicarsi un titolo iridato nel Motomondiale e si porta a -1 dal record assoluto delle 11 affermazioni in una singola annata di Valentino Rossi nella classe leggera (nel 1997), pareggiando i conti nel frattempo con Joan Mir per quanto riguarda la Moto3.

Anche sulla pista nipponica, Alonso ha fatto la differenza negli ultimi giri portandosi al comando del gruppo di testa e spingendo forte per mettere alle corde i suoi avversari non concedendo possibilità di attacchi fino alla bandiera a scacchi. Podio di tappa completato dall’olandese Collin Veijer (Husqvarna) e dallo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) rispettivamente in seconda e terza posizione.

Quarta piazza per l’iberico Daniel Holgado davanti al connazionale Josè Antonio Rueda e ai padroni di casa giapponesi Ryusei Yamanaka e Tatsuki Suzuki. In zona punti gli italiani Stefano Nepa 10°, Matteo Bertelle 11°, Filippo Farioli 13° e Riccardo Rossi 14°, mentre Luca Lunetta è uscito di scena nelle battute iniziali della corsa.

Da segnalare inoltre la caduta di Ivan Ortolà al penultimo giro, mentre occupava la piazza d’onore e stava provando il tutto per tutto per raggiungere Alonso. Grazie a questo trionfo, il colombiano ha blindato la sua leadership nella generale (con 100 punti ancora in palio nei prossimi appuntamenti) allungando a +109 su Holgado, +112 su Veijer, +130 su Ortolà e +180 su Muñoz.

CLASSIFICA GP GIAPPONE MOTO3 2024

1 25 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 33’03.606 148.1

2 20 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33’04.130 148.0 0.524

3 16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 33’04.372 148.0 0.766

4 13 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 33’04.774 148.0 1.168

5 11 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’04.815 148.0 1.209

6 10 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 33’04.995 148.0 1.389

7 9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33’05.942 147.9 2.336

8 8 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 33’07.496 147.8 3.890

9 7 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33’07.559 147.8 3.953

10 6 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 33’11.599 147.5 7.993

11 5 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 33’11.648 147.5 8.042

12 4 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 33’13.844 147.3 10.238

13 3 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’15.403 147.2 11.797

14 2 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 33’16.858 147.1 13.252

15 1 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 33’16.900 147.1 13.294

16 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 33’26.001 146.4 22.395

17 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 33’26.058 146.4 22.452

18 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’26.145 146.4 22.539

19 19 Scott OGDEN GBR FleetSafe Honda – MLav Racing HONDA 33’28.434 146.2 24.828

20 32 Rei WAKAMATSU JPN FleetSafe Honda – MLav Racing HONDA 33’49.368 144.7 45.762

21 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 33’51.294 136.1 1 lap

Non classificati

36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 23’23.577 147.7 5 laps

10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 11’51.958 145.6 11 laps

58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 4’03.662 141.8 15 laps

5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 4’05.700 140.6 15 laps

55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM