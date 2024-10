Moto3, David Alonso conquista anche Phillip Island ed eguaglia Valentino Rossi. 4° Nepa

Sempre lui. David Alonso prosegue nella sua marcia trionfale in questa stagione di Moto3. Nel GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2024, il colombiano del Team Aspar ha festeggiato al meglio quanto aveva già ottenuto in precedenza, ovvero il titolo mondiale.

Alonso, infatti, ha conquistato l’11° successo in questo campionato sulla CFMOTO, dando un’altra dimostrazione del suo grande talento. Il sudamericano, a poche tornate dalla conclusione, ha salutato la compagnia e, mettendo di traverso la propria moto, si è imposto con 2.936 e 2.939 di margine sugli spagnoli Dani Holgado (Red Bull GasGas Tech3) e Adran Fernandez (Leopard Racing).

Un risultato storico per il colombiano perchè mai nessuno in Moto3 era stato in grado vincere 11 gare nello stesso anno. Nel suo caso, si deve scomodare Valentino Rossi, con le sue undici affermazioni nella classe leggera (125cc) nel 1997.

Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma resta il fatto che la minima cilindrata sta vedendo protagonista un autentico fenomeno. Peccato per Stefano Nepa. Il pilota del LEVELUP – MTA si è visto costretto ad affrontare non poche traversie nel corso di questo GP, ultima delle quali anche il contatto causato da un’entrata insensata del compagno di squadra, Nicola Carraro, stesosi al tornantino e con il rischio di coinvolgere Nepa. Una quarta piazza a 2.957 amara, visto il distacco minimo (+0.018) dal podio.

In casa Italia da sottolineare anche l’ottima prova di Luca Lunetta che, da rookie su questa pista, ha fatto vedere le proprie qualità sulla Honda SIC58 Squadra Corse (settimo a 3.403). In casa Italia, vanno segnalati anche il 12° posto di Riccardo Rossi (CIP Green Power) e il 14° di Matteo Bertelle (Team Snipers), mentre ritiri per Carraro e Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse).