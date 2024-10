Moto3, Angel Piqueras il migliore sul bagnato delle pre-qualifiche del sabato. 4° Lunetta e 6° Nepa

Pre-qualifiche del sabato bagnate a Motegi (Giappone), sede del sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. I centauri della minima cilindrata hanno dovuto fare i conti con quanto lasciato dalla pioggia sull’asfalto e, di conseguenza, i tempi ottenuti nella prima sessione di ieri sono rimasti tali nel combinato.

In queste condizioni, il migliore è stato lo spagnolo Angel Piqueras (Leopard Racing) che ha ottenuto il crono di 2:05.716 a precedere di 0.339 il compagno di squadra Adrian Fernandez e di 0.662 il terzo spagnolo della serie David Almansa, in sella alla Honda del Kopron Rivacold Snipers Team. Il quartetto di Honda davanti a tutti è stato completato da Luca Lunetta. Il giovane pilota italiano del SIC58 Squadra Corse si è fermato a 0.721 dalla vetta, facendo meglio dell’iberico Xabi Zurutuza (Red Bull Ktm Ajo) a 1.043 e dall’altro italiano in top-10 Stefano Nepa (LEVELUP – MTA) a 1.082.

Tra i migliori dieci troviamo il leader del campionato del mondo, David Alonso, che ha concluso in ottava posizione a 1.263 sulla sua CFMOTO del Team Aspar senza prendersi eccessivi rischi. Stesso discorso per il secondo della graduatoria mondiale, Daniel Holgado, che si è classificato decimo con la GasGas Tech3 (+1.659).

In casa Italia, Matteo Bertelle ha concluso la sessione in quindicesima posizione a 1.886 con la Honda del Team Snipers, mentre Riccardo Rossi (Cip Greean Power) si è classificato 18° a 2.330, Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) 23° a 2.988 e Nicola Carraro (LEVELUP – MTA) 26° a 3.263. Per quanto detto, i qualificati alla Q2 sono stati i seguenti piloti:

1 48 I.ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 1’55.550 14 2’07.441 11

2 36 A.PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1’55.707 12 2’05.716 7 0.157 0.157

3 80 D.ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1’55.717 14 2’06.979 11 0.167 0.010

4 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’55.803 15 2’07.701 12 0.253 0.086

5 24 T.SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’55.865 12 2’08.183 8 0.315 0.062

6 66 J.KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1’55.936 12 2’07.448 10 0.386 0.071

7 22 D.ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1’56.015 12 2’06.378 10 0.465 0.079

8 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’56.092 12 2’06.055 14 0.542 0.077

9 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’56.142 16 2’08.489 12 0.592 0.050

10 18 M.BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1’56.181 11 2’07.602 12 0.631 0.039

11 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.202 13 2’06.862 14 0.652 0.021

12 7 F.FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’56.445 10 2’08.704 11 0.895 0.243

13 96 D.HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1’56.493 14 2’07.375 14 0.943 0.048

14 58 L.LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’56.587 12 2’06.437 11 1.037 0.094