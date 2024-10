Moto3: Alonso vuole ancora un record a Sepang, ma attenzione a Luca Lunetta

Sarà un David Alonso in versione cannibale? Ancora qualche giorno e lo scopriremo. Dopo aver vinto aritmeticamente il titolo, aver eguagliato e poi superato il record di Valentino Rossi nella conta dei trionfi nella classe più leggera il colombiano si appresta a disputare il GP della Malesia, diciannovesimo a penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena sul mitico circuito di Sepang.

Cosa farà il giovanissimo centauro, adesso che ha scritto la storia? Deciderà di fermarsi, ormai sazio dei dodici successi stagionali, o approfitterà della situazione per cercare di allargare ancora lo spettro andando a rintuzzare ancora di più il suo primato? Difficile dirlo, ma la sensazione è che il pilota in forza alla CF Moto Aspar Team voglia divertirsi ancora, in attesa di un passaggio in Moto2 che si preannuncia impegnativo.

Ma attenzione. Perché in quel di Kuala Lumpur i fari saranno puntati anche su colui che rappresenta probabilmente il futuro della Moto3: stiamo parlando di Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), forgiato dalla straordinaria seconda posizione conquistata in Thailandia e motivato a concludere la stagione con altri piazzamenti sul podio. Tutto in fondo, è dalla sua parte; compresa la tranquillità di affrontare altre due gare in totale leggerezza, con i giochi già fatti, e con la volontà di incidere ancora.

Obiettivo speculare anche per gli altri centauri italiani, tutti intenzionati a salire di colpi prima del gran finale. Stiamo parlando di Matteo Bertelle (Snipers Team), Stefano Nepa (MTA Team), Riccardo Rossi (CIP Green Power), Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) e Nicola Carraro (MTA Team). Se non ora, quando?