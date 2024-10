Moto3: Alonso domina sul bagnato nella prima sessione di prove a Phillip Island. Bertelle in top 3

Sull’asciutto, sul bagnato, in qualsiasi condizione, la musica non cambia. Il già Campione del Mondo David Alonso ha spadroneggiato in lungo e in largo in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP d’Australia, appuntamento numero diciassette del Motomondiale 2024 di Moto3. Il colombiano, che a Motegi ha conquistato aritmeticamente il titolo, si è reso artefice di una prestazione molto solida, domando l’asfalto nuovo (e bagnato) di Phillip Island.

Nello specifico il centauro in forza alla CF Moto Aspar Team ha fermato i cronometri a 1:44.888, rifilando +0.018 alla Leopard Racing di Angel Piqueras, unico davvero in scia davanti ad un ottimo Matteo Bertelle (Snipers Team), abile a strappare il terzo tempo sfoggiando un grande ultimo giro con un ritardo di +0.568 rispetto al colombiano.

Bene, anzi benissimo Stefano Nepa (MTA Team), quarto a +0.817 precedendo Collin Veijer (Husqvarna Intact), quinto a +0.854, Adrian Fernandez (Leopard Racing), sesto a +0.907 e David Munoz (BOE Motorsport), settimo a +1.090.

In top 10 anche Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), ottavo con uno scarto di +1.155. Più lontano Riccardo Rossi (CIP Green Power), quattordicesimo a +1.702. Diciottesimo poi Nicola Carraro (MTA Team) con +2.229; ventitreesimo infine Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) con +3.060. Sessione interlocutoria invece per El Pistolero Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), solo ventiquattresimo a +3.115.