Moto3, David Alonso domina le pre-qualifiche del venerdì in Thailandia. Bene Lunetta

C’è solo un protagonista in Moto3, ed è ovviamente David Alonso. Il neo campione del mondo ha registrato il tempo più veloce anche in occasione delle pre-qualifiche del venerdì, valide per il GP della Thailandia, appuntamento numero diciotto del calendario, risultando l’unico del lotto ad aver fermato i cronometri sul minuto e quaranta.

Il colombiano in forza alla CFMOTO Aspar Team nello specifico ha compiuto l’impresa proprio negli ultimi due giri della sessione, stampando 1:40.703 e rifilando +0.385 alla BOE Motorsports di Joel Kelso, secondo davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing), terzo con un gap di +0.453.

Ottimi segnali da Daniel “El Pistolero” Holgado (Red Bull GAsGas Tech3), quarto con +0.584 precedendo Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), quinto a +0.587, e un ottimo Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), sesto a +0.653. In top 14 c’è anche la CIP Green Power di Riccardo Rossi, dodicesimo a +0.841.

Fuori dai piazzamenti che contano invece i centauri MTA Stefano Nepa e Nicola Carraro, rispettivamente quindicesimo e sedicesimo con +0.903 3 +0.936. Ventesima casella per Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) con +1.285, ventitreesima per Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team) con +1.428