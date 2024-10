Moto3: a Motegi il primo match point di David Alonso. Il colombiano vede il titolo

Tic-Tac. Oramai è solo una mera questione di tempo. David Alonso sta per mettere le mani sul titolo di Moto3. Ed il primo match point potrebbe arrivare già questo fine settimana nel contesto del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale in scena sul divertente tracciato di Motegi.

Il colombiano in forza all’Aspar Team, capace di imporsi in ben nove appuntamenti su quindici, vanta infatti un vantaggio di 97 punti rispetto al primo inseguitore, “El Pistolero” Daniel Holgado, ormai lontanissimo. Ma quanto serve per conquistare la vittoria aritmetica?

I calcoli sono molto semplici. Con una vittoria, Il sudamericano coronerebbe il suo sogno concedendosi il lusso di non osservare i piazzamenti altrui. Per ciò che concerne i “confronti diretti”, il centauro avrà bisogno di tre punti in più rispetto ad Holgado, cinque su Ortolà e sette su Collin Veijer.

Ma attenzione perché il tracciato nipponico potrebbe davvero regalare anche un record non indifferente. In caso di decimo successo Alonso raggiungerebbe Joan Mir diventando il pilota con più vittorie nella classe leggera, considerando ovviamente le restanti gare ancora da disputare.

Il feeling tra la pista e il nativo di Madrid c’è. Lo scorso anno infatti David tagliò il traguardo per secondo, mettendo la ciliegina sulla torta ad una seconda parte di Campionato davvero di altissimo profilo. Non si potranno tuttavia sottovalutare gli altri concorrenti, tutti motivati a mettere il bastone tra le ruote all’avversario. Tra questi, si spera, ci sarà anche qualche italiano. Magari Luca Lunetta, forgiato dalla quinta piazza ottenuta a Mandalika.