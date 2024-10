Moto2, Senna Agius è il più veloce in un turno rovinato dalla pioggia. Rimangono i tempi di ieri

Senna Agius ha chiuso al comando le seconde pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island è ancora una volta la pioggia a dominare la scena ed a rovinare i piani di team e piloti. Alcuni tra questi, per evitare rischi inutili, hanno preferito rimanere al caldo all’interno dei rispettivi box.

Clima assolutamente autunnale a Phillip Island con vento forte, 12° per quanto riguarda l’atmosfera e appena 14° sull’asfalto. Le cadute, ovviamente, sono state all’ordine del giorno con diversi protagonisti della classe mediana che hanno assaggiato la ghiaia della pista dello stato di Victoria.

Da questo scenario non semplice è emerso il padrone di casa Senna Agius (Kalex Liqui Moly) che ha girato come se l’asfalto non fosse viscido, inanellando una serie di tornate sempre migliori. Al termine delle pre-qualifiche 2 ha messo a segno un 1:42.635 con 588 millesimi di vantaggio su un solido Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) e 680 sul sudafricano Darryn Binder (Kalex Liqui Moly) che si ferma al terzo posto.

Quarto tempo per il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 832 millesimi dalla vetta, quinto per lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 1.014 davanti al connazionale Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 1.477. Settimo un altro spagnolo, Aron Canet (Kalex Fantic) a 1.548 davanti al connazionale Jeremy Alcoba (Kalex) ottavo a 1.594. Nono il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 2.098, quindi decimo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 2.429.

Rimangono, quindi, i tempi di ieri. Avanzano direttamente al Q2: Ogura, Arbolino, Binder, Dixon, Garcia, Lopez, Canet, Gonzalez, Artigas, Aldeguer, Guevara, Oncu, Moreira, Arenas, Aji e Ramirez.

A questo punto la classe mediana si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 04.45 italiane (le ore 13.45) che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani (ore 03.15). Ricordiamo che non sarà in pista Celestino Vietti dopo l’infortunio patito nella caduta di ieri.