Moto2, pole straordinaria di Aldeguer a Phillip Island in un festival spagnolo, Arbolino 11° davanti a Foggia

Uno straordinario Fermin Aldeguer ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024.Sul tracciato di Phillip Island lo spagnolo del team Boscoscuro Speed Up è diventato il primo della storia della classe mediana a valicare il muro dell’1:31 a Phillip Island, scendendo fino all’1:30.876 proprio sotto la bandiera a scacchi.

Vantaggio di 196 millesimi sul suo connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) e di 268 su Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up). Quarta posizione per un ennesimo spagnolo, Marcos Ramirez (Kalex American), a 292 millesimi dalla vetta, quinta per il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 537, mentre è sesto lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 544.

Settimo il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 550 millesimi, ottavo lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 576, mentre è nono il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 579. Decimo il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 7 decimi esatti, davanti al nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) 11° a 776, quindi 12° Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 785 con lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) solamente 16° a 1.173.

A questo punto la classe mediana si prepara in vista della gara di domani che metterà in palio 25 pesantissimi punti in ottica rincorsa al titolo iridato e scatterà alle ore 03.15 italiane (le ore 12.15 locali).