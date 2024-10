Moto2, Jake Dixon conquista la pole sul bagnato a Motegi. Lontano Tony Arbolino

Sotto la pioggia di Motegi spunta Jake Dixon. Il pilota britannico ha conquistato la pole position del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2, confermando di essere uno tra i più performanti anche in una situazione complessa, con la pioggia fattasi sempre più insistente nel corso del turno.

Nello specifico il centauro della CFMOTO ha registrato il miglior tempo prima che l’acqua diventasse difficile da gestire, fermando i cronometri in 1:52.693, rifilando 0.006 a Zonta Vd Goorbergh (RW Racing GP), secondo, davanti ad Aron Canet (Fantic Racing), terzo a 0.307.

Partirà dalla seconda fila invece Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), quarto a 0.309, a precedere Izan Guevara (CFMOTO Aspar Team), quinto a 0.423, e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), sesto a 0.433. Terza fila poi per Berry Baltus (RW Racing GP), settimo a 0.481, Alonso Lopez (SpeedUP Racing), ottavo a 0.692, e per il leader della classifica piloti Ai Ogura (MT HEelmets-MSI), nono a 1.201.

Tradisce le aspettative, invece, Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), solitamente molto competitivo sul bagnato, ma oggi solo decimo a 1.363. Undicesima casella, poi, per Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 1.540 malgrado un tentativo negli ultimi minuti non andato in porto. Va decisamente peggio a Sergio Garcia (MT Helmets- MSI), diciassettesimo a 3.127: il piazzamento mette Ogura in condizioni di scappare in vista della gara.