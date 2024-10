Moto2, Fermin Aldeguer vince il duello contro Canet a Phillip Island. 8° Arbolino

Un GP d’Australia palpitante è andato in scena per la classe Moto2. Nel 17° appuntamento del Mondiale 2024 della classe intermedia, lo spettacolo non è mancato. Sono stati due i piloti a fare la differenza sul resto della concorrenza. Ci si riferisce ai due spagnoli Fermin Aldeguer e Aron Canet. Ebbene, i due centauri, in sella rispettivamente alla Boscoscuro Speed Up e alla Kalex Fantic Racing, hanno dato vita a un duello rusticano senza esclusione di colpi.

Tutto si è deciso all’ultimo giro quando in curva-4 Canet ha azzardato una staccata da straccio di licenza, prendendosi il primato. Poco dopo però c’è stata la risposta di Aldeguer, con un’entrata decisamente vigorosa al tornantino in discesa, con il rischio di stendersi e di coinvolgere il suo avversario.

Alla fine è andata bene e l’iberico ha concluso vittoriosamente la propria avventura a Phillip Island precedendo di 0.194 Canet, mentre l’australiano Senna Agius ha colto il suo primo podio in questa categoria, nell’appuntamento di casa, giungendo a 7.228 dalla vetta con la Kale Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Ai fini del campionato, importante piazzamento per il giapponese Ai Ogura (MT – Helmets – MSI), quarto al traguardo e sempre più vicino al titolo mancando tre gare. Il nipponico tira le fila della graduatoria con 241 punti, 65 di margine su Canet e 66 su Aldeguer.

A completare la top-5 è stato il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing), giunto a 8.397 dalla vetta, mentre il migliore della truppa italiana è stato Tony Arbolino. Il lombardo, in sella alla moto del Team Marc VDS, non è riuscito a essere incisivo come si sperava e il suo ottavo posto a 17.343 parla chiaro. Da notare il ritiro di Dennis Foggia, mentre Celestino Vietti è stato costretto a dare forfait per problemi alla spalla, emersi per una caduta nel corso delle prove del week end nella terra dei canguri.