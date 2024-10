Moto2: Aron Canet svetta nella prima sessione di prove a Phillip Island. Ma la protagonista è la pioggia

La pioggia complica la vita dei piloti a Phillip Island in occasione della prima sessione di prove libere del GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2. In un turno meramente interlocutorio l’acqua è tornata a scendere in modo insistente a dieci minuti dalla bandiera a scacchi, costringendo quasi tutti i centauri a rientrare ai box in anticipo.

Prima dell’acquazzone Aron Canet (Fantic Motor) ha segnato il tempo più veloce, stampando il crono di 1’41.620 ed arginando a sorpresa Mario Aji (IDEMITSU Honda Team), secondo con +0-041 davanti ad Alonso Lopez (SpeedUP Racing), terzo a +0.152 ma artefice successivamente di una brutta caduta.

Buone sensazioni sul bagnato per Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), quarto con un ritardo di +0.274 rispetto al primo classificato. Inizia con un quinto posto il weekend del leader del Mondiale sulla MT Helmets Ai Ogura (che potrà giocarsi il primo match Point nella gara di domenica), quinto a +0.287. Solo diciannovesimo invece il secondo della classe nonché compagno di squadra Sergio Garcia, attardato di +2.481.

Da segnalare poi la tredicesima piazza di Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) con +1.788; pochi segnali da Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), il quale ha avuto poco tempo per provare la moto posizionandosi in ventinovesima casella.