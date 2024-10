Moto2, Ai Ogura in casa per un altro passo verso il sogno Mondiale, Sergio Garcia si ritroverà?

Ci avviciniamo al quintultimo appuntamento di questo Motomondiale 2024: dal GP dell’Indonesia a Mandalika, la stagione asiatica continua in Giappone con la gara a Motegi che sarà importante in particolare nell’economia delle classifiche di Moto2 e MotoGP, mentre in Moto3 David Alonso può già vincere matematicamente il titolo.

In Moto2 la piega presa dal Mondiale sembra essere dalla parte di Ai Ogura. Il nipponico sta trovando una buona continuità e sta piazzando un allungo importante rispetto a tutti gli inseguitori per la vittoria finale. Il secondo posto in Indonesia è stato preziosissimo e lo ha fatto salire a 208 punti: 42 di vantaggio su Sergio Garcia e 52 su Aron Canet ed Alonso Lopez. Un vantaggio discreto e gestibile nelle ultime cinque gare.

Sergio Garcia sta vivendo una seconda parte di stagione decisamente da incubo: anche prima del GP di Aragona il suo rendimento è calato, ma nelle qualifiche nel deserto spagnolo è arrivato l’infortunio alla spalla destra che non gli ha più permesso di guidare come nelle prime gare della stagione. Una sola gara a punti a Misano 1 in cui è arrivato dodicesimo, poi tre zeri, compresa Mandalika: era decimo ed è caduto nel finale di gara, non portando in dote neanche qualche punticino.

Il rivale più credibile e più in forma che può dare fastidio ad Ogura è Aron Canet che ha dominato in lungo e in largo la gara in Indonesia, comandando dall’inizio alla fine e infliggendo distacchi biblici ai rivali: con questo successo ha dato continuità ai due secondi posti nelle due gare di Misano. Con un grande filotto fino alla fine della stagione può sognare una rimonta.