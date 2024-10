Monaco lapidario su Camila Giorgi: “Poteva ottenere di più, ma non i risultati che qualcuno pensa”

Guido Monaco, voce tecnica di Eurosport, ha fornito delle chiavi di lettura interessanti sull’attualità tennistica nell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’analisi è stata avviata sulla prestazione di Jannik Sinner nel Masters1000 di Shanghai. Vittoria un po’ faticosa dell’altoatesino contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2.

SINNER VS ETCHEVERRY – “L’argentino ha giocato giusto e ad altissimo livello contro Sinner per un set e mezzo. Il sudamericano è un bellissimo giocatore, che a me piace in tutti gli aspetti del tennis. Sinner rispondeva da lontano e ha fatto fatica, ma a dimostrazione del suo livello ha avuto un paio di chance per far suo il primo set nel dodicesimo game, nonostante l’altro stesse giocando su una nuvola e servisse in maniera incredibile. L’ha ribadito anche Vagnozzi che, quando Jannik un po’ si lamentava dell’avversario che prendeva sempre le righe, gli ha detto di accettare questa situazione e di concentrarsi maggiormente sul gioco. Etcheverry ha disputato una grande partita, ma alla fine Sinner è venuto fuori e ottenuto l’ennesima vittoria di questa stagione ed è questo quello che conta“.

Monaco ha anche commentato le parole di Camila Giorgi a Verissimo. La giocatrice marchigiana, che ha fatto parlare di sé per una comunicazione sul suo ritiro che non è arrivata, si è concessa alle telecamere, chiarendo i vari aspetti della sua chiusura di carriera.

GIUDIZIO SU CAMILA GIORGI – “Ha spiegato i motivi del suo addio al tennis, chiarendo il rapporto con il padre e il suo modo di vivere il tennis in maniera un po’ particolare. Ha raccontato, infatti, di soffrire la routine e quando si fermava era più per un discorso di motivazioni. Avrebbe potuto raccogliere di più per le sue qualità, ma neanche raggiungere quei risultati che alcuni dicono perché servono delle capacità che andavano oltre. Da questo punto di vista, io ho sempre trovato un controsenso nel modo di porsi di Camila: da un lato la timidezza e le difficoltà nel comunicare e dall’altro l’esposizione sui social con lo sfondo glamour“.

Ha meritato un focus anche la partita disputata da Daniil Medvedev contro Matteo Arnaldi. Il ligure ha avuto la possibilità per imporsi, al cospetto di un russo particolarmente nervoso per via delle palline, ritenute dal moscovita non adatte a un torneo di questo genere.

FOCUS SU MEDVEDEV – “Medvedev era inferocito per le palline. Arnaldi è mancato in quel passaggio decisivo, la chance c’era. Era una versione del russo che poteva permettergli di vincere. Tuttavia, la prestazione offerta da Matteo io credo vada tenuta in debito conto in vista della Coppa Davis a Malaga“.

In conclusione, Monaco ha voluto dedicare alcune parole al successo di Pechino del doppio femminile formato da Sara Errani e da Jasmine Paolini.

PAOLINI/ERRANI – “Hanno giocato alla grande, in questo mix di intelligenza e di potenza eccezionale. Hanno studiato bene le avversarie e hanno fatto la differenza con la risposta. Sara e Jasmine hanno trovato un incastro perfetto“.