Mattia Bellucci rimanda l’appuntamento con la top-100 del ranking ATP: persa la finale ad Olbia

Mattia Bellucci sperava di entrare nella top-100 del ranking ATP per la prima volta in carriera, ma purtroppo il tennista italiano si trova costretto a rimandare l’appuntamento con un traguardo sempre importante per la carriera di un giocatore. Il 23enne avrebbe avuto dovuto vincere il Challenger di Olbia per raggiungere l’obiettivo, ma sul cemento della località sarda si è dovuto arrendere allo spagnolo Martin Landaluce nell’atto conclusivo.

Il nativo di Busto Arsizio, da domani numero 102 del mondo, è stato battuto in due set dal numero 232 del circuito (da domani sarà numero 158): 6-4, 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco in favore dell’iberico e indubbiamente amarezza per l’azzurro, che in caso di successo si sarebbe issato addirittura all’88mo posto della graduatoria internazionale con 647 punti. Mattia Bellucci occupa dunque il 102mo posto del ranking ATP con 586 punti, nell’ultima settimana ha guadagnato quattro piazze e si trova a una posizione dal suo best ranking.

Il padrone di casa, testa di serie numero 2 del tabellone, si era distinto nel corso del torneo, battendo nell’ordine il francese Janvier, il ceco Barton, il transalpino Lestienne e il ceco Svrcina. In finale, però, Landaluce è stato più lucido: nel quinto gioco del primo set l’italiano non è riuscito a concretizzare tre palle break (dopo averne annullate due nel game precedente) e ha poi perso il servizio nel decimo game sull’unica occasione concessa al rivale; seconda frazione on-serve e senza palle break fino al 5-4, poi Bellucci offre il fianco al rivale che alla prima chance utile chiude i conti. Prossimo appuntamento nella settimana entrante al Challenger di Brest.