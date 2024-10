Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP? Che balzo a Vienna! E si avvicina Cobolli…

Matteo Berrettini ha fornito due prestazioni di assoluto spessore tecnico nel torneo ATP 500 di Vienna, prima regolando l’ungherese Marton Fucsovics e poi sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe. Il successo ottenuto ieri sera contro il numero 15 del mondo infonde grandissimo ottimismo al tennista italiano, che ora attende di conoscere chi sarà il suo avversario nei quarti di finale sul cemento della capitale austriaca: sarà il vincitore del confronto tra lo statunitense Brandon Nakashima e il russo Karen Khachanov, con entrambi è in vantaggio nei precedenti (1-0 e 4-0).

Il doppio successo firmato negli ultimi giorni ha permesso all’azzurro di incamerare 100 punti fondamentali e di guadagnare sette posizioni nel ranking ATP virtuale: dalla 41ma posizione, dove ha incominciato la settimana, si è issato al 34mo posto con 1.370 punti all’attivo. Naturalmente la situazione è in totale divenire, visto che la graduatoria muterà in base ai risultati che si registreranno sia a Vienna che all’ATP 500 di Basilea, i due tornei in programma questa settimana e che fanno da preludio al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Alle spalle di Matteo Berrettini ci sono dieci giocatori che potrebbero superarlo in graduatoria se dovessero fare bene nei prossimi giorni e lui non dovesse andare lontano: lo statunitense Brandon Nakashima (36mo virtualmente, 1.355 punti), lo spagnolo Pedro Martinez (40mo, 1.270), Luciano Darderi (42mo, 1.263), lo spagnolo Roberto Bautista Agut (45mo, 1.171), il ceco Jakub Mensik (48mo, 1.087), il belga David Goffin (49mo, 1.080), il francese Giovanni Mpetshi Perricard (51mo, 1.069) e il serbo Miomir Kecmanovic (55mo, 965).

Guardando però in maniera ottimistica ai prossimi appuntamento, Matteo Berrettini potrebbe ulteriormente scalare il ranking ATP: un’eventuale qualificazione alle semifinali gli permetterebbe di issarsi a quota 1.470 punti, superando così il kazako Aleksander Bublik (1.460) e il portoghese Nuno Borges (1.446), portandosi virtualmente in 32ma posizione. Se dovesse andare in finale allora volerebbe a 1.600 punti e scavalcherebbe di slancio l’australiano Jordan Thompson (1.571), l’argentino Francisco Cerundolo (1.570), il ceco Jiri Lehecka (1.560) e anche Flavio Cobolli (1.502, ma atteso dall’australiano Alex de Minaur negli ottavi a Vienna) diventando così numero 28 virtuale.

Il ritorno in top-30 sarebbe un obiettivo importante da raggiungere per il finalista di Wimbledon 2021, che potrebbe meritarsi addirittura la 25ma piazza virtuale del ranking ATP se dovesse alzare al cielo il trofeo e balzare a quota 1.770 punti. Di seguito le proiezioni dettagliare per il ranking ATP di Matteo Berrettini a Vienna.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP al 21 ottobre: 41mo con 1.270 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Vienna: 34mo con 1.370 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Vienna: 32mo con 1.470 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Vienna: 28mo con 1.600 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Vienna: 25mo con 1.770 punti.