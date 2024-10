Matteo Berrettini fa amicizia con la mascotte: il divertente siparietto a Shanghai

Un modo per stemperare la tensione? Probabilmente sì. Matteo Berrettini ha potuto iniziare il suo match di secondo turno contro il forte danese Holger Rune nel Masters1000 di Shanghai. Il romano, vittorioso al primo turno contro l’australiano Chris O’Connell, è atteso da un confronto molto complicato, opposto a un avversario che nei precedenti l’ha quasi sempre battuto.

Tuttavia, Berrettini è sceso con lo spirito di chi vuol divertirsi in campo e di godersi quel che accade dopo aver atteso due giorni a causa della pioggia. Dopo aver dovuto fare i conti con un altro problema fisico agli addominali a Tokyo, si pensava che Matteo non sarebbe stato in grado di giocare in questo torneo, ma alla fine le cose sono andate diversamente.

Ecco che si è verificato un episodio curioso prima di entrare in campo. Nel tunnel degli spogliatoi del Centrale, infatti, il giocatore italiano si è intrattenuto con la bambina “mascotte” con cui avrebbe fatto il suo ingresso per disputare il match.

Il volto serioso della piccola al cospetto di Matteo, che cercava di interagire con lei, ha destato ilarità, nel tentativo dell’azzurro di farle capire la sua età (28 anni). Di seguito il video del siparietto: