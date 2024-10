Marc Marquez beffato: da primo a nono a Motegi. Cosa è successo nelle qualifiche in Giappone

Un episodio poco fortunato per Marc Marquez nel corso delle qualifiche del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, l’asso nativo di Cervera si stava distinguendo nel corso del time-attack, disputato in condizioni non facili per l’arrivo della pioggia all’inizio della Q2. Come consuetudine, l’approccio di Marc era stato il migliore di tutti.

Quando c’è meno grip sul tracciato, la sensibilità di guida dell’iberico è sempre quella dei tempi migliori e sembrava tutto avviato per la conquista della p.1, anche quando l’asfalto nipponico era asciutto e Marc era stato in grado di abbattere il muro dell’1:43. L’epilogo però per l’alfiere del Team Gresini è stato differente, visto il modo in cui ha realizzato quel riscontro.

Marquez, infatti, è andato oltre i limiti della pista. Percorrendo curva-4, il pilota iberico ha pizzicato il verde del tracciato, a simboleggiare il “territorio proibito”, tale da far scattare il sensore in Direzione Gara e a penalizzare il centauro. In questo modo, lo spagnolo dalla prima posizione è precipitato in nona e dovrà rendersi protagonista di una gara in rimonta.

Di seguito il video dell’episodio.