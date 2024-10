Manila Esposito: “Un’emozione gareggiare con la Biles. La cinese cercava di imitarci…”

Manila Esposito ha regalato grandi emozioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre e poi un fantastico bronzo nella finale di specialità alla trave vinta da Alice D’Amato. La formidabile campana ha brillato al suo esordio assoluto ai Giochi, dopo che in primavera si era laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale, nel team event, alla trave e al corpo libero.

La 17enne ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È stata un’emozione fortissima perché gareggiare in mezzo alle ginnaste più forti del mondo è un’emozione unica. Abbiamo fatto la gara migliore che potessimo fare, siamo state brave. Quest’anno ho vinto quattro ori agli Europei, inaspettati: puntavo all’oro alla trave perché l’anno scorso avevo fatto argento, con la squadra me l’aspettavo, ma nell’all-around e al corpo libero no. Alle Olimpiadi con la squadra abbiamo fatto una bella gara in qualifica, ma non ci saremmo aspettate di ripetere una gara perfetta e vincere comunque l’argento dopo l’America, per noi è come se fosse un oro“.

Manila Esposito ha poi proseguito, parlando sempre delle sensazioni provate nella capitale francese: “Vedere il salto al volteggio della Biles è una cosa… Lei va altissima, devi alzare gli occhi per guardarla. Lei è una forza della natura, c’è tanta determinazione dietro al suo lavoro: nonostante le difficoltà avute a Tokyo si è allenata per tornare prestante a Parigi. Poter gareggiare con loro è un’emozione unica, girare insieme nello stesso attrezzo in finale è indescrivibile”.

L’azzurra si è soffermata sull’atto conclusivo sui 10 cm, terminato sul terzo gradino del podio: “Sono entrata in campo gara che non avevo niente da perdere, ho cercato di mantenere la mia tranquillità e ho cercato di fare il mio esercizio migliore. Prima di un esercizio cerco di isolarmi da tutto e fare finta che ci siamo soltanto io e l’attrezzo“. Sulla scena del podio che ha fatto il giro del mondo, con la cinese che incredula mordeva la medaglia tra le italiane: “C’erano i fotografi che ci dicevano di morderla, noi lo abbiamo fatto perché siamo abituate, lei ci ha guardato stupita e ha cercato di imitarci“.