Luna Rossa, James Spithill: “Abbiamo lottato fino alla fine, ma Ineos non ha commesso errori”

Giornata pessima a Barcellona per Luna Rossa Prada Pirelli, che perde due regate consecutive e vede scappare Ineos Britannia sul 6-4 nella Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano si trova a questo punto spalle al muro, con l’obbligo di aggiudicarsi i prossimi tre match race di fila per ribaltare la situazione e vincere la serie.

Luna Rossa ha pagato dazio oggi nelle acque catalane con vento medio-forte e onda formata (di quasi un metro), avendo la peggio in entrambe le partenze e non riuscendo a trovare lo spunto per il sorpasso sulla barca avversaria. Ben Ainslie e compagni sono stati quasi perfetti, incappando solamente in un paio di sbavature in manovra ma non concedendo a Silver Bullet la possibilità di passare avanti.

“Condizioni molto impegnative. Pieno credito a Ineos per aver conquistato queste due vittorie. Noi abbiamo lottato fino alla fine, ma loro non hanno commesso errori. Ci riproveremo la prossima volta”, ha dichiarato James Spithill al termine di gara-10.

Il timoniere australiano di Luna Rossa ha poi aggiunto, sui possibili motivi della doppia sconfitta odierna: “Dobbiamo analizzare a freddo il tutto per capire meglio. Nella prima regata avevano un vantaggio, mentre nella seconda eravamo abbastanza vicini. Alcune volte ci siamo avvicinati, ma non abbastanza per completare il sorpasso“.