Quando le prossime regate di Luna Rossa? C’è il giorno di riposo: programma, orari, tv, streaming

INEOS Britannia si è portata in acclarato vantaggio nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il tabellone recita 6-4 in favore dei britannici al termine della quinta giornata di regate nelle acque di Barcellona: Ben Ainslie e compagni hanno vinto il doppio confronto odierno, dimostrando una nitida superiorità in poppa e operando il tanto temuto break.

Il Challenger of Record ha firmato il doppio successo nel giro di un’ora e ha così spezzato la serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette), che ora ha un acclarato padrone dopo l’equilibrio che ha regnato sovrano fino a ieri. Luna Rossa si è dovuta inchinare contro l’avversario, dopo che negli ultimi tre pomeriggi era sembra riuscita a risalire la china dopo essersi trovata sotto nel punteggio a causa di problemi tecnici o gravi errori.

INEOS Britannia si trova ora a una sola vittoria dalla conquista del trofeo e dal diritto di fronteggiare i Kiwi per provare ad alzare al cielo la Vecchia Brocca, mentre Luna Rossa sarà obbligata a vincere tre regate consecutive per ribaltare la situazione. La missione è decisamente ardua per gli uomini dello skipper Max Sirena, che ci proveranno venerdì 4 ottobre: la Louis Vuitton Cup si prenderà infatti un giorno di riposo e tornerà dopodomani con gara-11 alle ore 14.10 e l’eventuale gara-12 a seguire (non prima delle ore 15.15, naturalmente potrebbero esserci dei ritardi in base alle condizioni meteo).

Le previsioni della vigilia parlano di vento tra 4 e 9 nodi: ricordiamo che sotto i 6,5 non si può regatare, ma ormai si è abbondantemente capito che il sistema PredictWind sbaglia praticamente sempre e non è minimamente affidabile, dunque bisognerà aspettare quel pomeriggio e vedere quali saranno le condizioni reali. Luna Rossa cerca l’uno-due per meritarsi la bella di spareggio, in programma eventualmente sabato 5 ottobre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime regate tra Luna Rossa e INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

Venerdì 4 ottobre

Ore 14.10 Gara-11: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (non prima delle ore 15.15) Eventuale Gara-12: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.