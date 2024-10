Luna Rossa-Ineos, quando le regate mancanti? Programma, orari, tv, streaming

Luna Rossa ed INEOS Britannia si stanno giocando la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo 10 regate, è sul punteggio di 6-4 per l’imbarcazione britannica e va ricordato che nell’ultimo atto della competizione degli sfidanti si sta regatando al meglio delle 13 prove.

Dunque la Louis Vuitton Cup 2024 di vela andrà all’imbarcazione che vincerà 7 confronti diretti: Luna Rossa, in parole povere, deve vincere tutte le ultime tre regate. L’equipaggio che la spunterà, inoltre, guadagnerà il diritto di affrontare i detentori dell’America’s Cup, ovvero Emirates Team New Zealand.

Dopo l’odierna giornata di riposo, inizialmente calendarizzata come possibile riserva in caso di regate non disputate a causa del meteo, domani, venerdì 4, sono previste la sfida 11 alle ore 14.10 e l’eventuale sfida 12 alle ore 15.15, infine quella che potrebbe essere la 13ma e decisiva regata è calendarizzata per sabato 5.

La diretta tv della finale di Louis Vuitton Cup 2024 di vela è in programma su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup ed Italia 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity ed il canale YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALE LOUIS VUITTON CUP 2024 DI VELA

Luna Rossa – Ineos Britannia 4-6 (serie al meglio delle 13 regate)

Venerdì 4 ottobre, ore 14.10: regata 11

Venerdì 4 ottobre, ore 15.15: eventuale regata 12

Sabato 5 ottobre, ore 14.10: eventuale regata 13

Domenica 6 ottobre: giorno di riserva

Lunedì 7 ottobre: giorno di riserva

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.