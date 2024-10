Luna Rossa-Athena, finale di America’s Cup femminile anticipata: orario, programma, tv, streaming

Un anticipo nella tabella di marcia o nel diario di bordo. La Finale dell’America’s Cup femminile è stata anticipata a oggi, sabato 12 ottobre, e non si terrà domani (domenica 13 ottobre). Il comitato organizzatore, viste le condizioni di vento a Barcellona (Spagna), ha deciso di cambiare il programma originario e quindi di tenere il Match Race in questione nella giornata odierna.

LA DIRETTA LIVE DI LUNA ROSSA-ATHENA, FINALE AMERICA’S CUP FEMMINILE, DALLE 14.58

La sfida tra Luna Rossa e Athena Pathway è stata inserita tra gara-1 e gara-2 della Finale dell’America’s Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, il cui via è previsto alle 14.15. Si spera che tutto vada da programma, visto quanto accaduto ieri nella competizione riservata alle donne, con diversi annullamenti delle regate previste nella fase a gironi.

Quasi miracolosamente è stato possibile ultimare le semifinali che hanno definito le due finaliste. Nelle quattro prove andate in scena l’equipaggio italiano e quello britannico si sono rivelati i più consistenti. Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) avranno motivazioni particolari, per la nuova sfida “Italia vs Gran Bretagna”, ricordando la Finale della Louis Vuitton Cup persa da Luna Rossa Prada Pirelli contro Ineos.

La Finale dell’America’s Cup femminile tra Luna Rossa e Athena Pathway è prevista, oggi sabato 12 ottobre, tra gara-1 e gara-2 della Finale dell’America’s Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, e l’orario stimato è quello delle 14.58. La trasmissione televisiva dell’atto conclusivo delle donne sarà curata da Sky Sport America’s Cup (205) e da Italia 1 HD; in streaming sul sito di SportMediaset, SkyGo, NOW e sul canale Youtube dell’America’s Cup. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

FINALE AMERICA’S CUP 2024 FEMMINILE

Sabato 12 ottobre

14.58 (orario stimato) Luna Rossa vs Athena Pathway (Match Race)*

*La prova è prevista tra gara-1 e gara-2 della Finale dell’America’s Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, in programma a partire dalle 14.15*

PROGRAMMA FINALE AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205 della piattaforma Sky), Italia 1 HD in chiaro.

Diretta streaming: SkyGO e Now a pagamento, sito di SportMediaset e canale Youtube America’s Cup gratis.

Diretta testuale: OA Sport