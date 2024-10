Luna Rossa ancora in svantaggio: Ineos domina gara-9 e si porta avanti 4-5

Luna Rossa ha perso la gara-9 della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Mach Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano si è trovato costretto a inseguire INEOS Britannia dopo il secondo incrocio del primo lato di bolina, in seguito a una partenza sostanzialmente equilibrata che ha portato alla separazione: i rivali sono stati più abili a fare velocità sul lato destro e così i ragazzi dello skipper Max Sirena si sono dovuti inchinare al cospetto della compagine guidata da Ben Ainslie lungo gli otto lati del campo di regata su cui il vento soffiava a 16-17 nodi.

La compagine britannica si è imposta con un margine di 23 secondi e si è così issata in una situazione di vantaggio nella serie al meglio delle tredici regate: 5-4 per il Challenger of Record, che si è portata a due successi dal trionfo nella manifestazione e dal diritto di fronteggiare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. James Spithill e compagni sono finiti sotto nel punteggio per la quarta volta consecutiva: domenica pomeriggio per la rottura delle stecche nella parte superiore della randa, lunedì in seguito a un errore in fase di pre-partenza, ieri per delle criticità al foil che hanno portato a un’ingavonata.

Negli ultimi tre giorni Team Prada Pirelli era sempre riuscito a recuperare e aveva prontamente pareggiato alla fine della giornata, anche oggi sarà chiamato a cercare la grande rimonta: bisognerà assolutamente vincere la seconda regata del pomeriggio per impattare sul 5-5 ed evitare di trovarsi sotto per 4-6, con tre match-point a disposizione degli avversari. Appuntamento alle ore 15.15, ora Luna Rossa è davvero con le spalle al muro in un momento cruciale di questo confronto che si sta rivelando estremamente equilibrato e avvincente.

CRONACA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

In fase di pre-partenza Ben Ainslie chiede una doppia penalità, ma i commissari non accolgono la protesta perché evidentemente i due scafi non sono così vicini. Luna Rossa va verso la destra del campo di regata, le due barche sono in totale separazione ma non c’è un vantaggio in termini di distanza: al primo incrocio Luna Rossa sfrutta le mure a dritta per passare davanti di una ventina di metri, ma al successivo incrocio le posizioni di invertono e sono italiani a passare dietro, andando poi al cancello con un ritardo di due secondi.

Team Prada Pirelli fatica in poppa e scivola indietro di 200 metri (dodici secondi al termine del secondo lato di regata), ma di bolina trova più pressione sulla sinistra e dimezza lo svantaggio, transitando al terzo cancello a nove secondi. In poppa si riesce a guadagnare per la prima volta e si arriva a 7 secondi, James Spithill e compagni spingono e arrivano a 80 metri, ma purtroppo incappano in un errore e la spanciata si rivela letale: Luna Rossa va dietro di 250 metri a metà del quinto lato, a quel punto INEOS deve soltanto amministrare e vince.