Lorenzo Musetti batte Shelton all’Ultimate Tennis Showdown, l’azzurro vince due partite

Lorenzo Musetti ha infilato due brillanti vittorie a Francoforte (Germania), dove si sta disputando l’Ultimate Tennis Showdown, un torneo di esibizione che si svolge nella settimana in cui i big hanno dato vita al contemporaneo Six Kings Slam (stasera la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con in palio sei milioni di dollari).

Il tennista italiano ha regolato il francese Gael Monfils e poi ha avuto la meglio sullo statunitense Ben Shelton per 3-0 (16-11; 17-9; 19-10), portandosi così in testa alla classifica del gruppo B alla vigilia dello scontro finale della fase a gironi contro il canadese Jan-Lennard Struff. Il numero 17 del mondo ha regolato il numero 23 del ranking ATP in una partita disputata con una formula particolare.

Si giocano quattro set della durata di otto minuti ciascuno, il primo che ne vince tre conquista la partita (in caso di 2-2 si gioca un sudden Death, in cui vince chi ottiene due punti consecutivi). In ogni quarto i giocatori si alternano al servizio ogni due punti, allo scadere degli otto minuti si giocano i punti decisivi: se lo vince chi è in vantaggio allora il set si chiude, ma chi è in svantaggio può pareggiare se infila tutti i punti che servono a colmare lo svantaggio senza perderne nessuno. Non esiste la seconda di servizio, tra un punto e l’altro devono passare non più di 15 secondi, è previsto un bonus con punto che vale triplo.

Nel Gruppo A competono Ugo Humbert, Dominic Thiem, Denis Shapovalov e Thanasi Kokkinakis. Nella giornata di domenica si disputeranno le semifinali tra i primi quattro dei due gironi e il successivo atto conclusivo.