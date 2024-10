LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Lunetta conquista un meraviglioso secondo posto, Alonso nella leggenda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6:40 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Rimanete con noi perché alle 7:15 partirà la prova della Moto2 (potete seguirla a questo link). BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA!

6:38 Di seguito la classifica piloti aggiornata

1 David ALONSO 80 371 CFMOTO CFMOTO Gaviota Aspar Team 2 Daniel HOLGADO 96 236 135 135 GASGAS Red Bull GASGAS Tech3 3 Collin VEIJER 95 225 146 11 Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP 4 Ivan ORTOLA 48 204 167 21 KTM MT Helmets – MSI 5 David MUÑOZ 64 162 209 42 KTM BOE Motorsports 6 Adrian FERNANDEZ 31 153 218 9 Honda Leopard Racing 7 Angel PIQUERAS 36 137 234 16 Honda Leopard Racing 8 Jose Antonio RUEDA 99 129 242 8 KTM Red Bull KTM Ajo 9 Joel KELSO 66 124 247 5 KTM BOE Motorsports 10 Ryusei YAMANAKA 6 111 260 13 KTM MT Helmets – MSI 11 Taiyo FURUSATO 72 108 263 3 Honda Honda Team Asia 12 Luca LUNETTA 58 106 265 2 Honda SIC58 Squadra Corse 13 Tatsuki SUZUKI 24 88 283 18 Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP 14 Stefano NEPA 82 85 286 3 KTM LEVELUP – MTA 15 Jacob ROULSTONE 12 53 318 32 GASGAS Red Bull GASGAS Tech3 16 Matteo BERTELLE 18 49 322 4 Honda Kopron Rivacold Snipers Team 17 Joel ESTEBAN 78 45 326 4 CFMOTO CFMOTO Gaviota Aspar Team 18 Riccardo ROSSI 54 33 338 12 KTM CIP Green Power 19 Filippo FARIOLI 7 29 342 4 Honda SIC58 Squadra Corse 20 Scott OGDEN 19 23 348 6 Honda FleetSafe Honda – MLav Racing 21 Nicola CARRARO 10 22 349 1 KTM LEVELUP – MTA 22 Xabi ZURUTUZA 85 11 360 11 KTM Red Bull KTM Ajo 23 David ALMANSA 22 11 360 Honda Kopron Rivacold Snipers Team 24 Vicente PEREZ 21 3 368 8 25 Noah DETTWILER 55 2 369 1 KTM CIP Green Power 26 Joshua WHATLEY 70 371 2 27 Tatchakorn BUASRI 5 371 Honda Honda Team Asia 28 Jakob ROSENTHALER 34 371 29 Eddie O’SHEA 8 371 Honda FleetSafe Honda – MLav Racing 30 Rei WAKAMATSU 32 371 31 Danial SHAHRIL 57 371 32 Hamad AL SAHOUTI 71 371 33 Arbi ADITAMA 93 371

6:36 L’emozionante ultima curva del GP di Thailandia

6:33 Ricapitolando: David Alonso ha vinto il GP della Thailandia, seguito da un magistrale Luca Lunetta, rivelatosi il più lesto all’ultima curva dopo una remuntada clamoroso. Terzo Veijer davanti ad Ortolà, Furusato, Munoz, Kelso, Ogden. Nono piazzamento per Stefano Nepa, tredicesimo Riccardo Rossi, quattordicesimo Filippo Farioli, diciannovesimo Nicola Carraro, ventunesimo Matteo Bertelle

6:32 GIOIA INFINITA AI BOX con David Alonso che festeggia la dodicesima vittoria con record, mentre Luca Lunetta è circondato da tutto il team.

6:31 Paolo Simoncelli emozionatissimo ai microfoni di Sky Sport. “Così si corre, ca**o, gli sta bene il numero 58″. Un piazzamento sul podio altamente significativo per il team.

6:30 Che gara, Amici di OA Sport! Alonso ha vinto la dodicesima gara stagionale, Luca Lunetta ha conquistato un secondo posto di voglia, di carattere, di prepotenza, di astuzia.

SECONDO INCREDIBILE POSTO PER LUCA LUNETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ALL’ULTIMA CURVA LUCA CE LA FA E TAGLIA IL TRAGUARDO DIETRO AD ALONSO CHE DA QUESTO MOMENTO SEGNA IL RECORD DI VITTORIE! CHE EMOZIONI IN THAILANDIA

ULTIMO GIRO: ORTOLA VA LUNGO, LUNETTA NE PUO’ APPROFITTARE.

ULTIMO GIRO: Alonso si riprende la leadership con la forza. Lunetta ci prova su Furusato

ULTIMO GIRO: attenzione perché in curva 2 Ortolà supera Alonso che quasi tocca Furusato. Clamoroso a poche curve dalla fine. Vediamo che succede

Giro 11/12 Lotta tra Ortolà e Furusato, al momento lo spagnolo è davanti. Lunetta è quarto e aspetta il momento più adeguato per attaccare.

Giro 11/12 Intanto cade Esteban. Alonso conduce con 1:41.512 precedendo Furusato ed Ortolà

Giro 10/12 Luca Lunetta c’è! L’italiano passa Veijer. Adesso tocca ad Ortolà. Forza Luca, Forza! Sta volando il nostro centauro

Giro 10/12 Alonso e Furusato provano lo strappo. Terzo posto per Ortolà attardato di tre decimi. Lunetta entra in top 5. C’è Veijer sugli scarichi. Forza Luca

Giro 9/12 Passa Alonso! Il colombiano ora è primo. Sarà fuga? Il momento è propizio

Giro 8/12 giro veloce per Alonso con 1:41.603, il colombiano va. A prendere con la forza Furusato. Il gap tra i due si sta riducendo mentre sta per arrivare anche Ortolà. Lunetta è velocissimo, gira come iAlonso, ed è settimo

Giro 7/12 Furusato ci prova! Adesso è più di mezzo secondo il vantaggio tra il nipponico ed Alonso, nel frattempo passato al secondo posto passando Veijer

Giro 7/12 Furusato comanda la gara con 1:41.992, segue Fernandez a +0.757, quindi Alonso e Piqueras. Il nipponico cerca la fuga. Intanto giro veloce per Lunetta, adesso ottavo

Giro 6/12 Intanto piove in pista, adesso c’è anche la segnalazione ufficiale

Rain flags! There are some very light spots in the air and everyone is on slicks! ⚠️#ThaiGP pic.twitter.com/cqILQnlpgS — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2024

Giro 5/12 Lotta tra Alonso, Kelso e Furusato. Ora al comando c’è il nipponico, seguito dal Campione del Mondo. Kelso va lungo e viene inghiottito dal gruppo

Giro 4/12 Eccolo Alonso che passa Veijer e si prende la leadership della gara. Ora secondo c’è Kelso che passa Furusato e Veijer. Grande bagarre. Vediamo se il colombiano ne approfitta

Giro 4/12 Alonso passa Piqueras, adesso è secondo e si mette negli scarichi di Veijer

Giro 3/12 Veijer segna il tempo di 1:43.538, segue Piqueras a +0.174, occhio a David Alonso che ora è terzo a +0.314. Arriva in gruppo anche Ortolà, sesto.

Giro 2/12 Veijer chiude il sorpasso su Kelso ed adesso guida la gara. Al terzo posto c’è Piqueras, quindi Furusato, Alonso e Fernandez. Nono Luca Lunetta. Intanto piove, la conferma arriva dai box.

Giro 1/12 Furusato entra su Piqueras, adesso è terza. Ottimo Munoz che dalle retrovie si porta già all’ottavo posto. Sembra buona la condizione dei piloti, anche sulle chiazze.

PARTENZA: buon avvio di Kelso, seguito da Veijer e Piqueras. Alonso è quinto.

SI SPENGONO I SEMAFORI. PARTE IL GP DELLA THAILANDIA PER LA CLASSE MOTO3

6:06 Sembra cadere qualche gocciolina di pioggia in pista

6:05 Inizia il warm-up lap!

6:04 Ultimi attimi di concentrazione per i piloti prima di partire

A home race start coming up for Tatchakorn Buasri! #ThaiGP pic.twitter.com/fGui3N9QwR — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2024

6:03 Partita la safety car, la gara è dichiarata bagnata

6:01 Manca pochissimo all’inizio della gara, di seguito la griglia di partenza

1. Kelso

2. Veijer

3. Piqueras

4. Furusato

5. Alonso

6. Ogden

7. Holgado

8. Almansa

9. Ortolà

10. Lunetta

11. Fernandez

12. Yamanaka

13. Bertelle

14. Nepa

15. Farioli

16. Rueda

17. Munoz

18. Esteban

19. Roulstone

20. Suzuki

21. Zurutuza

22. O’Shea

23. Carraro

24. Rossi

25. Buasri

26. Dettwiler

5:59 Attenzione perché cadono le prime gocce di pioggia in pista, vedremo se la situazione peggiorerà nei prossimi minuti.

5:58 Pippo Farioli: “La parte più difficile sembra l’ultima sezione del tracciato“.

5:56 Luca Lunetta intercettato dai microfoni di Sky Sport: “Userò le slick. La pista? Asciutta solo in alcune parti. Rettilineo di partenza bagnato“. Matteo Bertelle: “Speriamo non piova, altrimenti siamo messi male“.

5:54 David Alonso deve ancora arrivare nella propria piazzola di competenza

5:52 Sembra esserci tanta confusione in pit lane. Per le gomme sarà importante prendersi alcuni rischi

5:51 Intanto arriva la comunicazione: la gara partirà alle 6:07

5:50 In quella che sarà a tutti gli effetti una specie di Sprint Race la curiosità sarà capire come si comporterà David Alonso, già con il titolo in tasca ma con la voglia di superare il record di Valentino Rossi nella classe leggera

5:45 Pit lane aperta, cominciano i giri di schieramento.

5;43 La pista potrebbe riservare la stessa condizione già vista nel warm-up, ovvero con alcune parti bagnate ma con altre già asciutte. Non sarà facile adattarsi per i piloti della classe leggera.Tutti i centauri della MotoGP, al momento impegnati con i fan, stanno rimarcando la grande scivolosità del tracciato.

5:39 Si prospetta uno scenario inedito La gara sta per essere dichiarata bagnata, ma i piloti non hanno mai fatto prove in questa condizioni. Non facendo il warm-up, i centauri avranno dieci minuti per effettuare più giri di schieramento. La gara partirà quindi in ritardo ma la durata verrà ridotta. Saranno infatti solo dodici i giri

5:38 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano poco più di venti minuti all’inizio della gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sul circuito internazionale di Buriram. Sarà una gara speciale, dove i riflettori saranno tutti puntati su David Alonso che, dopo aver conquistato aritmeticamente il titolo, è intenzionato a scrivere una pagina di storia indelebile nella classe più leggera.

L’obiettivo del colombiano è chiaro: superare il record di vittorie del “Dottore” Valentino Rossi, capace di raccogliere ben dodici successi nell’allora 125. Ma adesso, con ben tre chance a disposizione e con il sudamericano già a numero eguagliato, il primato del fenomeno marchigiano è messo seriamente in discussione.

Il centauro in forza alla CFMOTO Aspar Team partirà dalla quinta posizione, quindi dalla seconda fila. La pole è invece andata all’australiano l’australiano Joel Kelso (KTM BOE), il quale ha preceduto Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) ed Angel Piqueras (Honda Leopard).

Per ciò che concerne i piloti italiani è da segnalare la decima piazza di Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse); tredicesima piazzola poi per Matteo Bertelle (Honda Snipers) davanti Stefano Nepa (KTM LevelUp) e Filippo Farioli (Honda SIC58). Posizione numero ventitré infine per Nicola Carraro (KTM LevelUp) ventiquattresima casella per Riccardo Rossi (KTM CIP).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo staccata. Si parte alle ore 06:00, buon divertimento!