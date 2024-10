LIVE Milano-Novara, A1 volley femminile in DIRETTA: attesa per il primo scontro diretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Novara, match valido per la terza giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. A poche settimane dall’inizio del Campionato più bello del Mondo è subito tempo di uno dei grandi classici della Serie A1 degli ultimi anni, Milano e Novara si sfideranno in un incontro che darà uno scossone alla classifica.

Inizio di stagione estremamente convincente per la formazione guidata da coach Lavarini: Milano, nonostante l’assenza di Egonu, ha ottenuto tre vittorie su altrettanti match giocati e al momento si trova in testa alla classifica con 9 punti (1 partita in più giocata). Novara ha invece avuto un avvio difficile contro Chieri (2-3), prima di riprendersi alla grande nella sfida con Pinerolo (3-0), le Zanzare occupano la sesta posizione con 4 punti a referto, una sconfitta questo pomeriggio rischierebbe di relegare Bosio e compagne alle ultime posizioni della graduatoria. Si tratta di due squadre accumunate dal fattore infortuni, se per Milano Egonu resterà sicuramente ai box ancora per qualche giornata, Novara si è trovata a dover convivere con l’infortunio di Akimova, Tolok (rientrata a pieno regime) e con il lento rientro di Orhmann. Milano ha vinto 4 degli ultimi scontri diretti contro Novara, con le ragazze di coach Bernardi capaci però di imporsi nell’ultimo match disputatosi nella passata stagione. La cosa certa è che assisteremo ad un match entusiasmante, con numerose stelle azzurre e internazionali pronte a dare spettacolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Novara, match valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!