LIVE Italia-Irlanda, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: serve un punto per la qualificazione

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo incontro del girone A di qualificazione agli Europei Under 21 2025 tra Italia ed Irlanda. Agli azzurrini di coach Nunziata basta un punto per mettere in ghiaccio la prima posizione e di conseguenza staccare il pass per la manifestazione continentale che si svolgerà in Slovacchia il prossimo giugno. Gli ospiti invece proveranno il colpaccio per beffare i padroni di casa.

Il CT Nunziata dovrebbe confermare il 4-3-1-2 messo in campo nelle ultime apparizioni, con Baldanzi pronto ad agire alle spalle di Gnonto e Pio Esposito. A centrocampo sicuri di un posto Bove e Prati, mentre si contenderanno l’ultima maglia Fabbian e Casadei. Davanti al portiere Desplanches figureranno con ogni probabilità Zanotti, capitan Pirola, Ghilardi e Turicchia.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Turicchia; Bove, Prati, Fabbian; Baldanzi; Gnonto, Pio Esposito. All.Nunziata.

IRLANDA (5-3-2): Keely; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty, Roughan; Phillips, Healy, Moran; Armstrong, Emakhu. All.Crawford.

La sfida dell’ultima giornata del girone A di qualificazione agli Europei Under 21 2025 tra Italia ed Irlanda inizierà alle 18.30 sul manto erboso dello Stadio di Trieste. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!