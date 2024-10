LIVE EA7 Milano-Paris, Eurolega in DIRETTA: scarpette rosse per sbloccarsi in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra EA7 Emporio Armani Milano ed il Paris Basketball! Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nella prima giornata di Eurolega e vogliono provare a sbloccarsi per poter coltivare qualche ambizione nella massima competizione continentale.

La squadra di Ettore Messina non arriva all’appuntamento nelle condizioni più brillanti possibili. La prima vittoria in campionato ha portato anche una problematica fisica per Leandro Bolmaro, che ha alzato bandiera bianca con Sassari per una distorsione alla caviglia. La situazione non è grave, ma rimane comunque una ‘game time decision’. Nessuna speranza invece di vedere in campo Josh Nebo, che tornerà in campo a fine ottobre.

Parigi, debuttante nella competizione dopo aver vinto l’Eurocup lo scorso anno, se l’è giocata con la Stella Rossa cedendo nel finale. Allenata da Tiago Splitter, centro dei San Antonio Spurs campioni NBA del 2014, la squadra transalpina non sembra presentare picchi elevatissimi di talento, ma c’è una vecchia conoscenza milanese in Maodo Lo, lo scorso anno abbastanza trasparente in Italia.

La palla a due per il match tra EA7 Emporio Armani Milano e il Paris Basketball è fissata per le 20.30 al Forum di Assago