L’Italia scopre Giorgia Collomb a Soelden: “Migliorata tecnicamente, ma devo imparare”

Ci sarà anche l’esordiente Giorgia Collomb tra le sette azzurre impegnate domani nello slalom gigante di Soelden, valevole come prova inaugurale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Prima apparizione della carriera nel circuito maggiore per la giovane promessa valdostana, che ha compiuto diciotto anni lo scorso 17 ottobre.

“Non so nemmeno io cosa aspettarmi, questo è un ambiente tutto nuovo per me. Spero solamente di divertirmi e imparare il maggiore numero di cose possibili, è un’opportunità che voglio cogliere. Durante gli allenamenti estivi in Argentina e in queste settimane sono cresciuta dal punto di vista tecnico“, le sue parole alla vigilia del debutto in Coppa del Mondo (fonte: Fisi).

L’italiana classe 2006 è stata grande protagonista dell’ultima edizione dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili, andata in scena lo scorso gennaio in Corea del Sud, conquistando ben tre medaglie (oro in gigante, argento in combinata, bronzo in slalom) ed un sesto posto in SuperG. A livello di Coppa Europa vanta invece come miglior risultato una settima posizione nel gigante di Aal (11 marzo 2024).