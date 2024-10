Le avversarie di Errani/Paolini nel girone delle WTA Finals di doppio. Jasmine l’unica su due fronti

Il torneo di doppio delle WTA Finals 2024 di tennis conosce la composizione dei due gironi della prima fase: a Riad, in Arabia Saudita, l’Italia sarà protagonista con la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della quarta testa di serie in virtù del piazzamento nella Race.

Le azzurre affronteranno nel Gruppo Bianco la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, coppia testa di serie numero 2, le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, numero 5 del torneo, e la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime nella classifica del 2024.

Nel Gruppo Verde, invece, sono stati inserite le numero 1 della Race, l’ucraina Lyudmila Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko, le numero 3, la taiwanese Su-Wei Hsieh e la belga Elise Mertens, la statunitense Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez, numero 6, e la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, qualificate all’ultimo torneo stagionale in quanto vittoriose a Wimbledon.

Si può notare come ci siano soltanto due coppie composte da atlete della stessa nazionalità, tra le quali proprio le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, e, soprattutto, come quest’ultima sia l’unica tennista che sarà impegnata a Riad sia in singolare che in doppio.

La fase a gironi si svolgerà da sabato 2 a giovedì 7 novembre, con i due raggruppamenti che giocheranno a giorni alterni, così come Jasmine Paolini giocherà in singolare ed in doppio a giorni alterni. Al termine della prima fase le prime due coppie di ciascun girone approderanno alle semifinali di venerdì 8, infine la finale si disputerà sabato 9.

GIRONI DOPPIO WTA FINALS 2024

Gruppo Verde

Lyudmila Kichenok/Jelena Ostapenko (Ucraina/Lettonia, 1)

Su-Wei Hsieh/Elise Mertens (Cina Taipei/Belgio, 3)

Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez (Stati Uniti/Australia, 6)

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 8)

Gruppo Bianco

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 2)

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 4)

Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk (Stati Uniti, 5)

Hao-Ching Chan/Veronika Kudermetova (Cina Taipei/Russia, 7)