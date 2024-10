Lando Norris ammette: “Non condivido la penalità ad Austin, ma per battere Verstappen devo cambiare alcune cose”

Si continua a essere in disaccordo a Woking dopo quanto deciso dai commissari di gara nei confronti di Lando Norris ad Austin. La sanzione di 5″ comminata a Lando, che l’ha privato del terzo gradino del podio davanti a Max Verstappen, non va giù al britannico e alla McLaren. Tuttavia, da parte del pilota c’è anche la consapevolezza che qualcosa dovrà cambiare nelle prossime sfide contro Max.

“Sono sempre in disaccordo con quanto fatto dagli Stewards in Texas e penso che come squadra non condividiamo l’agire dei commissari. Credo che la maggior parte delle persone che stavano guardando sia di questo avviso dopo la penalità che ho ricevuto. Farò però dei cambiamenti, relativamente al mio essere più o meno aggressivo“, ha rivelato Norris ai media in Messico, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1.

“Pur non ritenendo di aver sbagliato, alla fine Max ha raggiunto il suo scopo. A lui interessava arrivare davanti a noi e c’è riuscito. Ha fatto un buon lavoro da quel punto di vista. Di conseguenza, per batterlo, ci sono alcune piccole cose che devo cambiare“, ha aggiunto Lando.

Nei fatti, a cinque week end dalla conclusione, il distacco di 57 punti dalla vetta della classifica piloti occupata dall’olandese non è trascurabile. A Città del Messico, il pilota della McLaren dovrà mutare la tendenza per avere ancora delle speranze di vittoria e per centrare l’obiettivo avrà bisogno anche dell’aiuto del suo compagno di team, Oscar Piastri.