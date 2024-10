L’analisi di Ambesi: “Le ATP Finals saranno un ‘puntificio’. Ma tanti ci arrivano fuori forma”

Massimiliano Ambesi si è soffermato sulle ATP Finals durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Tanti arriveranno in una condizione non eccezionale alle Finals, a Bercy sono ancora in corsa soltanto due dei migliori otto, ovvero Alcaraz e Zverev, fortunatamente nella parte opposta del tabellone e potrebbero affrontarsi in finale. Se de Minaur vince oggi scavalcherebbe Rublev, che però ha chiesto una wild card per i tornei 250 della prossima settimana“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito in merito al torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica: “Ruud, Rublev e de Minaur saranno impegnati nella prossima settimana in questi tornei 250, ci sarà un dispendio di energie e arriveranno all’ultimo a Torino. Da dietro potrebbero rientrare Dimitrov e Tsitsipas vincendo Parigi, mentre Rune dovrebbe vincere Parigi e poi fare legna in uno dei 250, Draper deve vincere a Parigi ma non è iscritto settimana prossima“.

La presenza di Novak Djokovic a Torino è in forte dubbio e ci si interroga anche su quale sarà la condizione fisica dei tennisti che vedremo all’opera sul cemento del capoluogo piemontese: “Bisognerà capire il destino di Djokovic, non è in palio soltanto l’essere tra i migliori otto, ma anche essere riserva in loco. Ma quanti arriveranno con una condizione adeguata? I risultati di tanti match che abbiamo a Bercy visto sono eloquenti. Tanti hanno le ali tarpate, ma è la storia delle Finals: spesso arriva chi ha fatto più legna durante l’anno, non chi è più in forma in quel momento”.

Massimiliano Ambesi ha voluto coniare anche una parola per descrivere le ATP Finals: “Per chi arriva in forma alle Finals si tratta di un puntificio, coniamo questa parola. Ci sono veramente tanti punti in palio e ti fanno classifica per la stagione che verrà“.