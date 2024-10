Jorge Martin cade nelle qualifiche in Giappone: Sprint Race e GP in salita per lo spagnolo – VIDEO

Una caduta che non ci voleva per Jorge Martin. Il leader della classifica mondiale di MotoGP è stato protagonista di un crash nel corso delle qualifiche del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del campionato. Sul circuito di Motegi si spingeva al 100% per massimizzare la propria prestazione e ottenere il miglior piazzamento possibile in griglia di partenza.

Martin ha però esagerato, perdendo il controllo della sua Ducati Pramac nella percorrenza di curva-9. L’iberico è partito per la tangente e finito in mezzo alla ghiaia, fortunatamente senza conseguenze. Un turno complicato in quanto l’arrivo della pioggia, nella prima parte della Q2, non aveva dato modo ai piloti di comprendere il limite del tracciato.

Vedremo se questo errore costerà a caro nella gestione del week end a chi guida le fila della graduatoria generale. Ricordiamo che alla vigilia di questo fine-settimana, Martin si è presentato con 21 lunghezze di margine nei confronti di Francesco Bagnaia. Quest’ultimo si è classificato in seconda posizione e quindi potrebbe godere di un vantaggio in ottica Sprint Race e GP.

La partenza, da questo punto di vista, potrebbe essere decisiva per Martin. Se l’iberico dovesse trovare il modo di scavalcare qualche altro pilota e non perdere il treno dei migliori, potrebbe tornare in gioco, ma nella MotoGP moderna è complicato prodursi in rimonte di questo genere.

VIDEO CADUTA JORGE MARTIN A MOTEGI