Jasmine Paolini sfiderà la campionessa olimpica a Wuhan. Uno scontro diretto cruciale per il ranking WTA

Jasmine Paolini vuole chiudere in bellezza una stagione da sogno e si appresta ad affrontare domani la cinese Qinwen Zheng nei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. Si preannuncia un intrigante scontro diretto di alta classifica che potrebbe anche ripetersi tra poche settimane a Riyadh in occasione delle WTA Finals di singolare.

L’azzurra ha ormai ipotecato la qualificazione per la prestigiosa kermesse di fine stagione e va a caccia di punti pesanti per ritoccare ulteriormente il suo best ranking (n.5 al mondo), mentre la padrona di casa cinese sta lottando con le americane Emma Navarro e Danielle Collins per quello che dovrebbe essere l’ultimo pass in palio per Riyadh.

Domani scenderanno in campo a Wuhan la n.6 e la n.7 del ranking WTA, ma considerando la Race stagionale (ovvero la graduatoria più indicativa per le prospettive di classifica da qui a fine anno) Paolini si sta giocando addirittura il terzo o quarto posto con le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, in contumacia della kazaka Elena Rybakina.

La 28enne toscana dovrà sfoderare una prestazione di spessore per battere la campionessa olimpica di Parigi 2024 e finalista degli ultimi Australian Open, che avrà inoltre il vantaggio di giocare in casa davanti al pubblico locale. La vincente di questa sfida fronteggerà in semifinale una tra la russa Ekaterina Alexandrova e la cinese Xinyu Wang.